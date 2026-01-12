Việt Nam lập kỳ tích hàng không, đánh bại cả Nhật Bản và Mỹ để sở hữu sân bay khu vực tốt nhất thế giới

Việt Nam từng ghi dấu ấn đặc biệt trên bản đồ hàng không thế giới khi sở hữu một sân bay được vinh danh ở những hạng mục danh giá bậc nhất của World Travel Awards, giải thưởng uy tín được mệnh danh là Oscar của ngành du lịch và hàng không toàn cầu. Trong bối cảnh các sân bay Châu Á liên tục cạnh tranh khốc liệt về quy mô, công nghệ và dịch vụ, việc một sân bay tại Việt Nam được xướng tên ở ngôi vị dẫn đầu đã trở thành cột mốc đáng tự hào, phản ảnh bước tiến vượt bậc của hàng không quốc gia.

Hai năm liên tiếp, sân bay Vân Đồn được vinh danh là Sân bay khu vực hàng đầu thế giới năm 2020 và 2021, vượt qua nhiều đối thủ như sân bay quốc tế Chubu Centrair - Nhật Bản, sân bay quốc tế Denver, Hoa Kỳ và sân bay quốc tế Gimpo - Hàn Quốc. Cũng trong năm 2020, sân bay Vân Đồn cũng vinh dự đạt được 2 giải thưởng cao quý của World Travel Awards, Sân bay khu vực hàng đầu châu Á và khu phòng chờ VIP và CIP của sân bay cũng giành giải Phòng chờ sân bay hàng đầu châu Á. Những danh hiệu này khẳng định chất lượng dịch vụ, khả năng vận hành và tầm nhìn phát triển dài hạn của sân bay non trẻ chỉ sau thời gian ngắn hoạt động lúc bấy giờ.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được vinh danh tại giải World's Leading Regional Airport 2 năm liền

Các giải thưởng của World Travel Awards được trao dựa trên hệ thống tiêu chí khắt khe, bao gồm thiết kế tổng thể, mức độ thân thiện môi trường, chất lượng dịch vụ, trải nghiệm hành khách và mức độ hài lòng thực tế. Quá trình còn có sự tham gia của chuyên gia trong ngành, các hãng hàng không, đơn vị lữ hành và hành khách toàn cầu, bảo đảm tính khách quan và uy tín. Chính vì vậy, việc sân bay Vân Đồn vượt qua nhiều sân bay lớn lâu đời để giành chiến thắng được xem là thước đo rõ nét cho năng lực cạnh tranh quốc tế.

Sân bay quốc tế Vân Đồn, toạ lạc tại tỉnh Quảng Ninh, cách Vịnh Hạ Long khoảng 50km. Chính thức khai trương vào cuối năm 2018, đây là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, được đầu tư theo định hướng sân bay sinh thái hiện đại. Lấy cảm hứng từ cảnh quan di sản thiên nhiên, kiến trúc sân bay hoà quyện giữa yếu tố văn hoá bản địa và tiêu chuẩn quốc tế, biến không gian chờ đợi thành một trải nghiệm mang tính khám phá.

Sân bay Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam

Hiện tại, sân bay quốc tế Vân Đồn đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nâng cấp quy mô lớn theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Công suất khai thác dự kiến được nâng lên hàng triệu lượt khách mỗi năm, bổ sung nhà ga mới, hạ tầng hàng hoá và đường băng thứ hai, hướng tới vai trò trung tâm hàng không và logistic của vùng Đông Bắc. Từ một kỳ tích đã được thế giới ghi nhận, Vân Đồn đang tiếp tục hành trình vươn xa.