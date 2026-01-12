Trải nghiệm đọc sách xuyên đêm trên mặt bằng tiền tỉ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, mà lại hoàn toàn miễn phí!

Nhà sách Phương Nam từ lâu đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Nhắc đến chuyện mua sách, vở hay đồ văn phòng phẩm, người ta lại nhớ ngay đến những kệ sách quen thuộc mang sắc xanh đặc trưng. Mới đây, Phương Nam đã tiếp tục mở rộng hành trình của mình bằng cách ra mắt một chi nhánh hoàn toàn mới và đặc biệt hơn tất cả: mô hình nhà sách hoạt động 24 giờ đầu tiên tại Việt Nam. Đây không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ với thương hiệu, mà còn mở ra một trải nghiệm rất mới mẻ cho giới trẻ và những người yêu sách.

Chi nhánh mới tọa lạc tại số 12 đường Nguyễn Huệ, ngay góc đường Ngô Đức Kế đối diện với phố đi bộ nhộn nhịp. Vị trí này còn là một trong những mặt bằng đắc địa có mức giá thuê tiền tỉ mỗi năm. Nhờ vị trí thuận lợi, nơi đây gần như chưa bao giờ có một phút giây nào yên tĩnh. Mỗi tối, dòng người qua lại, ánh đèn thành phố, các hoạt động giải trí… tất cả tạo nên bối cảnh hoàn hảo để một nhà sách 24 giờ vận hành. Nhà sách có hai cửa ra vào, một mở ngay mặt tiền phố đi bộ Nguyễn Huệ và một nằm trên đường Ngô Đức Kế, tạo sự thuận tiện cho khách ghé vào bất cứ hướng nào.

Nhà sách Phương Nam mở cửa 24/7 mới trên góc đường Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế

Dù không gian nhà sách khá nhỏ, nhưng kho tàng kiến thức bên trong lại mang cảm giác rộng mở và phong phú hơn tưởng tượng. Từng khu vực được phân chia rõ ràng, từ sách văn học, sách thiếu nhi, sách ngoại ngữ đến văn phòng phẩm. Các kệ được sắp xếp gọn gàng và san sát nhau tạo nên cảm giác dễ chịu, khiến ai vừa bước vào cũng muốn hòa mình ngay vào thế giới sách đầy hấp dẫn. Càng đi sâu vào bên trong càng bất ngờ hơn khi một khu vực bán đồ chơi cũng xuất hiện dù diện tích hạn chế. Đồ chơi được trưng bày bắt mắt và đa dạng, mang đến cảm giác đúng nghĩa "cái gì cũng có".

Nhà sách tuy nhỏ nhưng sách thuộc thể loại nào cũng có

Quầy thu ngân được bố trí cả bên trong lẫn ngay cửa ra vào, giúp tối ưu luồng di chuyển và đảm bảo phục vụ nhanh chóng kể cả khi đông khách. Ánh sáng trắng được sử dụng xuyên suốt không gian, vừa đủ sáng để đọc sách, vừa tạo cảm giác sạch sẽ và hiện đại. Chính yếu tố ánh sáng cũng góp phần khiến nhà sách trở nên nổi bật và thu hút hơn vào buổi tối.

Nhà sách có 2 quầy thu ngân vô cùng tiện lợi

Dù hoạt động 24 giờ, nơi đây chỉ phục vụ nhu cầu mua sách mang đi, không bố trí bàn ghế ngồi lại như các quán cà phê sách. Tuy vậy, trong không khí nhộn nhịp của phố đi bộ, nhà sách vẫn có thể trở thành một điểm dừng chân thú vị. Người ta có thể ghé vào xem vài cuốn sách, chọn nhanh một món đồ, tìm chút bình yên trước khi hòa vào dòng người ngoài phố. Với mô hình hoạt động xuyên đêm, dự đoán nơi đây sẽ càng đông đúc hơn vào buổi tối, đặc biệt là những ngày cuối tuần.

Các kệ sách được đặt san sát nhưng vẫn có đủ lối đi và góc để đứng lại đọc sách

Đặc biệt, không gian bên ngoài của nhà sách Phương Nam cũng hứa hẹn trở thành một góc sống ảo lý tưởng cho giới trẻ. Khi màn đêm buông xuống, dù xung quanh có tối đến mấy thì nhà sách vẫn sáng đèn, nổi bật giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ánh sáng trắng dịu phủ lên mặt tiền tạo nên một bối cảnh rất điện ảnh, vừa hiện đại vừa ấm áp, khiến ai đi ngang cũng muốn dừng lại chụp vài tấm hình.

Sự xuất hiện của nhà sách Phương Nam 24 giờ tại Nguyễn Huệ không chỉ là một bước tiến mới của thương hiệu mà còn là dấu hiệu tích cực cho văn hóa đọc tại thành phố. Một không gian tuy nhỏ nhưng đầy cảm hứng, nằm giữa trung tâm phồn hoa, hứa hẹn trở thành điểm hẹn quen thuộc của cả người dân địa phương lẫn du khách.