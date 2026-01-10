Tiết lộ mẹo 'giữ ví' ở sân bay

Tại Anh, chi phí dừng xe đưa đón hành khách tại các sân bay lớn liên tục tăng. Từ đầu năm nay, sân bay Heathrow đã nâng phí dừng xe 10 phút từ 6 bảng (khoảng 211.000 đồng) lên 7 bảng (khoảng 246.000 đồng). Trong khi đó, sân bay Gatwick vừa tăng mạnh phí này từ 7 bảng lên 10 bảng (khoảng 352.000 đồng) cho 10 phút, trở thành sân bay có mức phí đưa đón cao nhất cả nước.

Trước thực tế này, các nhân viên sân bay đã chia sẻ nhiều cách giúp hành khách cắt giảm chi tiêu ngay trước khi lên máy bay. Một trong những lời khuyên đáng chú ý nhất là: Hãy cân nhắc sử dụng phòng chờ sân bay.

Các kỳ nghỉ ở nước ngoài có thể nhanh chóng trở nên tốn kém ngay cả trước khi máy bay cất cánh với chi phí di chuyển, phí hành lý và ăn uống tại sân bay đều cộng dồn lại thành một khoản chi phí khá lớn.

Theo nhân viên sân bay và các chuyên gia du lịch của eShores, dù phải trả phí vào cửa, nhưng phòng chờ có thể giúp hành khách tiết kiệm tiền nếu sử dụng đầy đủ dịch vụ. Du khách có thể tiết kiệm tới 10 bảng mỗi người lớn so với việc mua lẻ đồ ăn, thức uống tại các cửa hàng và nhà hàng trong sân bay.

Chẳng hạn, vé vào phòng chờ đặt trước tại sân bay Manchester có giá 40,99 bảng (hơn 1,4 triệu đồng)/người, đã bao gồm đồ ăn, trà, cà phê và nước ngọt không giới hạn, cùng nhiều loại rượu vang, bia và đồ uống có cồn, những mặt hàng vốn rất đắt đỏ nếu gọi riêng tại sân bay.

Nhân viên sân bay khuyến nghị hành khách tham gia các chương trình khách hàng thân thiết của sân bay nơi khởi hành để tích điểm, qua đó tiết kiệm cho các khoản chi trong tương lai như gửi xe hoặc mua sắm.

Các nhân viên sân bay đã tiết lộ những cách thông minh nhất để tiết kiệm chi phí ngay cả trước khi lên máy bay bao gồm cả việc đặt chỗ vào phòng chờ.

Đối với khu mua sắm miễn thuế (Duty Free), lời khuyên được đưa ra là không nên quá “sa đà”. Theo nghiên cứu của eShores, nhiều mức giá niêm yết ban đầu đã bị đẩy cao, khiến các chương trình giảm giá trông hấp dẫn hơn thực tế. Đặc biệt, các chai chất lỏng mini như dầu gội, sữa tắm hay kem chống nắng thường bị đội giá rất cao nếu tính theo dung tích.

Thay vì mua các sản phẩm cỡ nhỏ, nhân viên sân bay gợi ý hành khách nên mua chai cỡ lớn bên ngoài rồi chiết sang các chai nhỏ, có thể tái sử dụng để mang theo khi đi máy bay.

Ngoài ra, một mẹo tiết kiệm đơn giản nhưng hiệu quả là mang theo chai nước rỗng. Sau khi đổ bỏ chất lỏng trước cửa an ninh, hành khách có thể đổ đầy chai tại các vòi nước miễn phí trong sân bay, tránh phải mua đồ uống với giá cao. Theo ước tính, cách này có thể giúp tiết kiệm tới 5 bảng (hơn 170.000 đồng) mỗi chuyến đi.

Trong bối cảnh chi phí du lịch ngày càng leo thang, những mẹo nhỏ từ chính nhân viên sân bay được xem là giải pháp thiết thực giúp hành khách “giữ ví” trước giờ cất cánh.