Băng tuyết trắng xóa trên đỉnh Fansipan

Những tinh thể băng bám trên bậc thang, chóp đỉnh cao 3.143 m, đọng trên cỏ cây, hoa lá, tạo nên khung cảnh tương phản độc đáo. Khác với những đợt trước đó, những ngày này băng giá đóng ngày càng dày hơn, tan chậm hơn.
Được biết, tuyết rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan từ ngày 18/12/2025. Từ tháng 12/2025, đỉnh núi cao nhất Việt Nam liên tiếp đón nhiều đợt sương muối, băng tuyết, có thời điểm nhiệt độ xuống tới -5 độ C.
Thời tiết năm nay có nhiều nét tương đồng với các mùa tuyết dày như 2019, 2021, tuyết rơi nhỏ rồi phủ dày hơn, thường xuyên hơn.