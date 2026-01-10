Băng tuyết trắng xóa trên đỉnh Fansipan

Những tinh thể băng bám trên bậc thang, chóp đỉnh cao 3.143 m, đọng trên cỏ cây, hoa lá, tạo nên khung cảnh tương phản độc đáo. Khác với những đợt trước đó, những ngày này băng giá đóng ngày càng dày hơn, tan chậm hơn.