Ngoài Fansipan, Mẫu Sơn, nơi này cũng có băng giá dày đặc: Độ cao gần 2000m, cách Hà Nội hơn 200km

Ở Việt Nam, mỗi khi nhắc đến băng tuyết hay băng giá, phần lớn du khách thường nghĩ ngay tới Fansipan – “nóc nhà Đông Dương”, hoặc Mẫu Sơn – vùng núi nổi tiếng lạnh buốt của Lạng Sơn. Thế nhưng thực tế cho thấy, trong những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, không chỉ hai địa danh quen thuộc này mới xuất hiện băng giá. Những ngày đầu tháng 1 này, một đỉnh núi ở Cao Bằng cũng ghi nhận hiện tượng băng giá dày đặc, khiến nhiều người bất ngờ, đó là đỉnh Phia Oắc.

Theo ghi nhận từ người dân địa phương, trong đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc đầu tháng 1/2026, đỉnh Phia Oắc đã xuất hiện băng giá trên diện rộng. Nhiệt độ tại khu vực đỉnh núi có thời điểm giảm xuống dưới 0 độ C, khiến băng bám dày trên cành cây, thảm cỏ và các lối đi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, với những khu vực núi cao ở Cao Bằng, khi rét đậm kéo dài và độ ẩm đủ lớn, khả năng hình thành băng giá là rất cao, thậm chí có thể xuất hiện mưa tuyết.

Băng giá xuất hiện dày đặc trên đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng do đợt không khí lạnh đầu năm 2026 (Ảnh Báo Tiền Phong)

Đây không phải là hiện tượng hiếm gặp với Phia Oắc. Trước đó, vào mùa đông năm 2022, đỉnh núi từng ghi nhận nhiệt độ xuống khoảng âm 5–7 độ C, băng giá và tuyết phủ trắng nhiều khu vực. Xa hơn nữa, mùa đông năm 2016 được xem là thời điểm Phia Oắc chứng kiến băng tuyết dày và rộng nhất, khi lớp tuyết phủ không chỉ trên đỉnh cao nhất mà còn lan ra nhiều ngọn núi lân cận, tạo nên khung cảnh hiếm thấy ở miền Bắc Việt Nam.

“Nóc nhà” phía Tây Cao Bằng cao gần 2000m

Phia Oắc nằm trong Vườn Quốc gia Phia Oắc – Phia Đén, thuộc địa bàn huyện Nguyên Bình cũ. Với độ cao 1.931m so với mực nước biển, đây là đỉnh núi cao nhất khu vực, thường được gọi là “nóc nhà” phía Tây của Cao Bằng. Địa hình chủ yếu là núi cao, dốc lớn, xen kẽ các thung lũng hẹp khiến nền nhiệt mùa đông tại đây luôn thấp hơn đáng kể so với vùng thấp.

Từ Hà Nội, quãng đường di chuyển tới Phia Oắc khoảng 240–260km, thời gian đi ô tô trung bình 5–6 giờ. Từ trung tâm thành phố Cao Bằng, du khách cần thêm khoảng 70km để vào khu vực núi, trong đó đoạn cuối là đường đèo quanh co, thường xuyên có sương mù dày vào mùa đông.

Băng giá tại Phia Oắc không phải là hiếm (Ảnh Báo Tiền Phong)

Không chỉ nổi bật bởi băng giá, Phia Oắc còn gây ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ. Những ngày không có tuyết, sương mù và mây thấp bao phủ núi rừng, tạo nên khung cảnh mờ ảo, được nhiều du khách ví như “chốn bồng lai” giữa vùng Đông Bắc.

Phia Oắc khác gì Fansipan và Mẫu Sơn?

So với đỉnh Fansipan hay đỉnh Mẫu Sơn, Phia Oắc mang đến một trải nghiệm rất khác. Fansipan có lợi thế độ cao vượt trội, hạ tầng du lịch phát triển và tần suất xuất hiện tuyết cao nhất cả nước. Mẫu Sơn lại nổi tiếng với cái lạnh khắc nghiệt, băng giá xuất hiện khá thường xuyên và khoảng cách từ Hà Nội tương đối gần.

Trong khi đó, tuyết ở Phia Oắc hiếm hơn, chỉ xuất hiện khi rét cực đoan, nhưng băng giá lại hình thành khá ổn định mỗi khi rét đậm kéo dài. Quan trọng hơn, nơi đây vẫn giữ được sự yên tĩnh, ít đông đúc, chưa chịu tác động mạnh của du lịch đại trà. Chính điều này khiến Phia Oắc trở thành lựa chọn phù hợp với những du khách muốn tìm kiếm một mùa đông khác biệt, chậm rãi và sâu lắng hơn.

Ảnh Báo Giáo dục và Thời đại

Gợi ý trải nghiệm khi đến Phia Oắc mùa đông

Tháng 1 được xem là thời điểm lý tưởng để khám phá Phia Oắc. Ngoài việc lên đỉnh núi ngắm băng giá, du khách có thể kết hợp tham quan Vườn Quốc gia Phia Oắc – Phia Đén, đi bộ xuyên rừng trong sương mù, ghé thăm các biệt thự Pháp cổ, di tích đồn Khay Phắt hoặc tìm hiểu đời sống của cộng đồng người Dao Tiền sinh sống quanh khu vực.

Ẩm thực Cao Bằng cũng là điểm nhấn đáng chú ý trong tiết trời lạnh sâu. Những món ăn đặc trưng như phở chua, xôi trám, bánh chao hay bánh trôi nóng mang lại cảm giác ấm áp, góp phần hoàn thiện trải nghiệm du lịch mùa đông tại vùng núi cao này.

Với độ cao gần 2.000m, khí hậu mùa đông khắc nghiệt và cảnh sắc còn nguyên nét hoang sơ, Phia Oắc đang dần được nhắc đến như một điểm săn băng giá mới mẻ, bên cạnh những cái tên đã quá quen thuộc như Fansipan hay Mẫu Sơn.