Xuất hiện băng giá trên đỉnh núi ở Cao Bằng

Sáng sớm 6/1, lớp băng giá khá dày xuất hiện trên đỉnh Phia Oắc, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng.

Trao đổi với Báo Tiền Phong , bà Hoàng Kim Phượng, Chủ tịch UBND xã Thành Công, cho biết: Hiện tại, nhiệt độ tại xã đang ở ngưỡng 6 độ C, còn tại đỉnh Phia Oắc khoảng 1-3 độ C, xuất hiện băng giá.

Băng giá xuất hiện trên các cành cây trên đỉnh Phia Oắc.

Theo Chủ tịch UBND xã Thành Công, hiện tượng băng giá sẽ thu hút người dân và khách du lịch lên đỉnh Phia Oắc để khám phá, và chụp ảnh. Do đó, xã khuyến cáo người dân mặc áo ấm, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, cảnh quan và trật tự an toàn giao thông.

“Chúng tôi giao phòng văn hóa, cơ quan chuyên môn giám sát và thực hiện khuyến cáo đối với người dân và du khách”, bà Phượng chia sẻ.

Người dân chụp ảnh check-in tại điểm cao nhất của Phia Oắc

Một số hình ảnh ghi nhận tại đỉnh Phia Oắc cho thấy, lớp băng bám trên các cành cây cao và một số bụi cỏ ven đường, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú giữa mùa đông khắc nghiệt. Lớp băng này bắt đầu hình thành từ sáng sớm sau đó tan dần.

Phia Oắc, với độ cao 1.931 mét so với mực nước biển, được ví như "nóc nhà" phía Tây của tỉnh Cao Bằng. Đây là một trong những địa điểm có khí hậu đặc biệt, thường xuyên ghi nhận hiện tượng băng giá và đôi khi có băng tuyết vào mùa đông.

Theo dự báo, trong những ngày tới, nhiệt độ tại khu vực Cao Bằng có thể tiếp tục giảm sâu, kéo theo nguy cơ vùng núi cao xuất hiện thêm các đợt băng giá.

Trước tình hình này, các ngành chức năng đã đưa ra khuyến cáo, kêu gọi người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ cây trồng và vật nuôi nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.