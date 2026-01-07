Khách Tây choáng trước sức mạnh của phụ nữ Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế bởi thiên nhiên đa dạng, ẩm thực phong phú và nhịp sống mang nhiều màu sắc riêng. Không ít khách Tây chia sẻ rằng, chỉ cần vài ngày đặt chân đến Việt Nam là họ đã kịp "mở mang tầm mắt" trước đủ thứ: từ các món đồ ăn, đồ uống, những gánh hàng rong len lỏi khắp phố phường, cho đến cách người Việt thích nghi linh hoạt với mọi hoàn cảnh. Nhưng trong số những điều khiến họ bất ngờ, có một hình ảnh tưởng như rất quen với người Việt lại khiến du khách nước ngoài phải… choáng váng.

Cụ thể, trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, một cô gái Tây ghi lại khoảnh khắc khi cô đang ngồi thuyền tham quan tại một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Ban đầu, khung cảnh sông nước yên bình, thuyền trôi nhẹ giữa thiên nhiên khiến ai cũng nghĩ đây sẽ là một chuyến đi thư giãn đúng nghĩa. Thế nhưng, điều khiến cô gái này không khỏi sững sờ lại nằm ở người đang chèo thuyền.

(Nguồn: @its.inesalves)

Cô gái hài hước đùa: "Nếu bạn nghĩ rằng phụ nữ ở Việt Nam không khoẻ, thì đây...".

Theo chia sẻ trong video, chiếc thuyền đang lướt đi phía đối diện cô có tới 16 du khách, và người điều khiển con thuyền ấy chỉ là một phụ nữ Việt Nam, dáng người nhỏ nhắn, lặng lẽ chèo thuyền đều tay, không hề tỏ ra mệt mỏi hay gắng sức. "Có tới 16 người trên chiếc thuyền này đấy", nữ du khách thốt lên đầy kinh ngạc.

Với nhiều người nước ngoài, hình ảnh này quả thực vượt xa tưởng tượng. Trong mắt họ, những công việc đòi hỏi sức bền như chèo thuyền chở đông khách thường do nam giới đảm nhiệm, hoặc ít nhất cũng cần đến nhiều người phối hợp. Thế nhưng tại Việt Nam, người phụ nữ ấy vẫn làm công việc của mình một cách nhẹ nhàng, thuần thục, như thể đó chỉ là chuyện thường ngày.

(Nguồn: @its.inesalves)

Thực tế, với người Việt, đây lại không phải khung cảnh quá xa lạ. Ở nhiều điểm du lịch sông nước nổi tiếng như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình), chùa Hương (Hà Nội), hay các khu du lịch sinh thái miền Tây, hình ảnh phụ nữ chèo thuyền chở khách đã trở thành một phần quen thuộc. Có người chèo bằng tay, có người chèo bằng chân, ngày ngày đưa hàng chục lượt khách len lỏi qua sông nước, hang động, bất chấp nắng mưa hay thời tiết khắc nghiệt.

Không chỉ là sức mạnh thể chất, điều khiến du khách nước ngoài nể phục còn nằm ở sự bền bỉ và tinh thần làm việc của những người phụ nữ ấy. Họ có thể chèo thuyền hàng giờ liền, lặp đi lặp lại những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều sức và sự dẻo dai.

Bởi vậy mới thấy, đôi khi, chính những khoảnh khắc đời thường như thế lại là điều khiến du khách nước ngoài nhớ mãi về Việt Nam.

(Nguồn: @its.inesalves)