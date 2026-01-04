Một khung cảnh ở Việt Nam khiến khách Tây phải sang bằng được

Việt Nam từ lâu đã nằm trong danh sách những điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế. Không thiếu lời khen dành cho cảnh sắc thiên nhiên, cho những thành phố vừa náo nhiệt vừa cổ kính, hay nhịp sống đời thường mang màu sắc rất riêng. Thế nhưng, trong vô vàn lý do ấy, có một chi tiết tưởng nhỏ mà lại đủ sức "đánh gục" không ít khách Tây, đến mức họ nói rằng: chỉ cần vì nó thôi, cũng phải sang Việt Nam cho bằng được.

Câu chuyện bắt đầu từ chia sẻ của một nhóm du khách nước ngoài trên mạng xã hội. Khi được hỏi lý do muốn đến Việt Nam, họ đồng loạt nhắc tới một "chiếc view" rất đặc biệt. Cách dùng từ nửa đùa nửa thật ấy ngay lập tức khiến cộng đồng mạng tò mò: rốt cuộc là khung cảnh nào mà có sức hút đến vậy? Biển? Núi? Hay một con phố cổ rêu phong nào đó?

(Nguồn: @murfitt96)

Nhưng rồi, khi "chiếc view" ấy được hé lộ, không ít người xem đã phải bật cười. Bởi hóa ra, thứ mà nhóm khách Tây này gọi là "view" lại không phải cảnh sắc thiên nhiên, mà chính là… các món ăn Việt Nam.

Những bức ảnh được chia sẻ không phải flycam trên cao, cũng chẳng phải góc máy cầu kỳ. Đó chỉ là những món hải sản, bánh mì, những món bánh, kem... mà họ ăn ở Việt Nam. Với họ, đó chính là "khung cảnh" khiến ai nhìn vào cũng thấy thèm, thấy tò mò, và thấy muốn có mặt ngay tại Việt Nam để được ăn tận nơi, ngửi tận mùi, nếm tận vị.

(Nguồn: @murfitt96)

(Nguồn: @murfitt96)

Cách ví von nghe qua thì buồn cười, nhưng lại rất đúng. Bởi ẩm thực Việt Nam vốn là một "đặc sản" theo nghĩa rộng: không chỉ ngon, mà còn sống động, gần gũi và đầy câu chuyện. Mỗi món ăn không chỉ là hương vị, mà còn là hình ảnh của một buổi sáng vỉa hè, một buổi chiều tan tầm, hay một tối quây quần bên mâm cơm giản dị.

(Nguồn: @murfitt96)

Không thể phủ nhận rằng, ẩm thực Việt Nam có sức hút rất riêng với du khách nước ngoài. Phở với nước dùng trong veo nhưng đậm đà, bún chả Hà Nội vừa khói vừa thơm, bánh mì giòn rụm với đủ loại nhân, nem rán vàng ruộm, gỏi cuốn thanh mát, cà phê sữa đá đậm đặc… Mỗi món đều mang một cá tính rõ rệt, không lẫn với bất kỳ nền ẩm thực nào khác.

Điều khiến nhiều khách Tây "nghiện" đồ ăn Việt không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở cách nó hiện diện trong đời sống. Quán ăn có thể chỉ là vài chiếc ghế nhựa thấp, một gánh hàng rong bên lề đường, hay một quán nhỏ nằm khuất trong ngõ. Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên trải nghiệm rất thật, rất gần, khiến người ta cảm thấy mình đang sống cùng thành phố, chứ không chỉ ghé qua để tham quan.

Không ít du khách nước ngoài thừa nhận rằng, sau vài ngày ở Việt Nam, điều họ nhớ nhất không phải là đã đi bao nhiêu điểm du lịch, mà là hôm nay ăn gì, tối nay thử món nào, ngày mai quay lại quán cũ hay tìm quán mới. Có người còn đùa rằng, đến Việt Nam là để "ăn theo lịch", sáng phở, trưa bún, chiều bánh mì, tối lẩu, xen giữa là cà phê, trà đá, nước mía...

Vì thế, khi nghe khách Tây nói rằng Việt Nam có một "khung cảnh" khiến họ phải sang bằng được, và khung cảnh ấy chính là đồ ăn, nhiều người chỉ biết gật gù. Bởi đôi khi, điều giữ chân người ta lâu nhất không phải là những thứ quá lớn lao, mà chính là những hương vị giản dị, quen thuộc, nhưng đủ khiến ai đã nếm qua thì khó lòng quên được.

(Nguồn: @murfitt96)