Suối Tiên "10 điểm", du khách khen hết lời vì tâm lý

Vừa mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài chia sẻ kèm hình ảnh ghi lại một cảnh tượng khá "lạ" tại Khu du lịch Suối Tiên. Không phải trò chơi cảm giác mạnh, cũng không phải khu check-in hoành tráng, thứ khiến dân mạng chú ý lại là… những chiếc võng.

Theo hình ảnh được đăng tải, bên trong khuôn viên Suối Tiên có hẳn một khu vực được xếp gọn gàng hàng loạt chiếc võng cạnh nhau. Du khách có thể thuê võng để nằm nghỉ ngơi, chợp mắt, thậm chí ngủ trưa ngay trong chuyến tham quan. Cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, bởi giữa một khu vui chơi đông đúc, náo nhiệt, lại có một góc rất đỗi "đời thường" và thư giãn như vậy.

(Nguồn: @ngantaodo1502)

Không ít cư dân mạng nhìn vào đã bật cười vì quá quen. Những chiếc võng xếp sát nhau, đung đưa nhẹ, gợi nhớ ngay đến hình ảnh quen thuộc ở miền Tây - nơi chiếc võng gần như là "vật bất ly thân" trong đời sống hàng ngày. Trưa nắng mắc võng nghỉ ngơi, chiều mát nằm võng trò chuyện, hình ảnh ấy với nhiều người đã trở thành một phần ký ức rất đỗi thân thương.

Chính vì thế, nhiều ý kiến cho rằng cách bố trí này cho thấy sự "tâm lý" của Suối Tiên. Khu du lịch này vốn thu hút lượng lớn du khách đến từ các tỉnh miền Tây, đặc biệt vào dịp cuối tuần hay lễ Tết. Việc chuẩn bị sẵn khu võng nghỉ ngơi không chỉ tiện lợi mà còn chạm đúng thói quen, sở thích của nhiều người, khiến chuyến đi trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Bên cạnh đó, thực tế là không ít gia đình, nhóm bạn khi đến Suối Tiên thường dành trọn cả ngày để vui chơi. Đi bộ nhiều, tham gia trò chơi liên tục, đến buổi trưa ai cũng thấm mệt. Có một chỗ để nằm nghỉ, tránh nắng, nạp lại năng lượng rồi tiếp tục hành trình rõ ràng là "điểm cộng" lớn, nhất là với người lớn tuổi hoặc gia đình có trẻ nhỏ.

(Nguồn: @ngantaodo1502)

Nhắc đến Suối Tiên, đây từ lâu đã là một địa điểm vui chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Với không gian rộng lớn, các khu trò chơi, công trình mang màu sắc văn hóa - truyền thuyết quen thuộc, Suối Tiên không chỉ là nơi giải trí mà còn là ký ức của rất nhiều gia đình mỗi dịp hè hay lễ Tết.

Và đôi khi, chính những chi tiết nhỏ như dãy võng giản dị ấy lại là thứ khiến du khách nhớ lâu hơn cả - bởi cảm giác được thấu hiểu, được chăm sóc trong suốt hành trình vui chơi.