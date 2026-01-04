"Con tôm ôm cây lúa" bán 1 triệu đồng/kg nhờ bí quyết này

Ngày 4-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khô tôm càng trên thị trường tỉnh Cà Mau được bán với giá dao động từ 1 – 1,3 triệu đồng/kg (tùy loại).

Tôm càng sau khi luộc, sấy với nhiệt độ và thời gian phù hợp sẽ giữ được vị ngọt tự nhiên

Theo lời nhiều hộ nuôi tôm càng xanh xen canh trong ruộng lúa, loài đặc sản trên có chất lượng thịt rất ngon, ngọt và đa phần người dân thường bán dưới dạng tươi sống. Nếu tôm càng xanh không được tiêu thụ nhanh thì chất lượng sẽ giảm. Vậy nên, dù giá thấp hay cao thì hộ nuôi cũng phải bán ngay sau khi thu hoạch.

VIDEO: Nông dân Cà Mau thu hoạch tôm càng xanh nuôi xen canh trong ruộng lúa

Từ những trăn trở của người dân vùng lúa – tôm, bà Nguyễn Thị Lan Hương (30 tuổi; ngụ xã U Minh, tỉnh Cà Mau) đã sáng tạo ra loại đặc sản mới là khô tôm càng.

"Lúc mới bắt đầu, tôi lấy một ít tôm càng nuôi trong ruộng lúa của gia đình để làm thử nghiệm và điều chỉnh công thức chế biến cho phù hợp. Khi thành công, tôi mua sắm thiết bị, xây dựng nhà xưởng và thu mua tôm càng xanh của nông dân để chế biến" – bà Hương bộc bạch.

Để có những sản phẩm chất lượng cung ứng ra thị trường, bà Hương luôn chọn những con tôm càng tươi sống, chắc thịt và nhiều gạch rồi rửa sạch. Sau đó, tôm càng sẽ được người lao động mang đi luộc, sấy với nhiệt độ nhất định để tôm khô giữ được vị ngọt tự nhiên.

"Trung bình 5 kg tôm càng tươi sẽ chế biến được khoảng 1 kg tôm khô thành phẩm, mỗi tháng cơ sở thu mua và chế biến hàng tấn tôm. Nguồn tôm càng xanh nguyên liệu thời điểm này rất dồi dào, cơ sở tăng cường sản xuất không chỉ để chủ động nguồn hàng phục vụ thị trường Tết mà còn giúp bà con tiêu thụ sản phẩm và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương" – bà Hương chia sẻ.

Một lãnh đạo của Hội Nông dân xã U Minh cho rằng những mô hình chế biến như của bà Hương cần được khuyến khích và nhân rộng. Đồng thời, đánh giá chế biến sâu được xem là con đường bền vững giúp nâng cao giá trị các loại nông, thủy sản và thu nhập cho người dân.







