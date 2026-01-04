Do nhu cầu du lịch tăng cao trong thời gian vừa qua, Phú Quốc liên tục là điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Sau kỳ nghỉ lễ, lượng hành khách quay trở lại tăng mạnh khiến sân bay Phú Quốc rơi vào tình trạng quá tải cục bộ. Trước thực tế này, một số hạng mục khai thác tại sân bay đã phát sinh khó khăn, đặc biệt là ở khâu xử lý hành lý ký gửi.

Mới đây, Vietjet đã phát thông thông báo liên quan đến tình trạng hoạt động của hệ thống băng chuyền hành lý tại sân bay Phú Quốc. Theo hãng bay, do đang trong cao điểm phục vụ hành khách, hệ thống băng chuyền hiện hoạt động không ổn định. Điều này có thể dẫn đến việc hành lý của hành khách được trả chậm hơn so với thông thường, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ khai thác của một số chuyến bay trong khung giờ đông khách.

Vietjet thông báo cho các hành khách đi và đến Phú Quốc

Trước nguy cơ phát sinh bất tiện cho hành khách, Vietjet khuyến cáo mọi người nên chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển hợp lý và có mặt tại sân bay sớm hơn dự kiến. Việc đến sớm sẽ giúp hành khách có thêm thời gian xử lý các tình huống ngoài mong muốn, hạn chế áp lực lực trong giờ cao điểm cũng như giảm nguy cơ trễ chuyến.

Bên cạnh đó, hãng cũng khuyến khích hành khách thực hiện check in trực tuyến trước chuyến bay. Đây được xem là giải pháp giúp tiết kiệm thời gian làm thủ tục sân bay, giảm tải cho quầy check in và tạo sự thuận tiện hơn trong bối cảnh lượng khách tăng cao. Ngoài ra, hành khách cần thường xuyên theo dõi tình trạng chuyến bay thông qua mục “Chuyến bay của tôi” trên website chính thức của hoặc Trên ứng dụng Vietjet Air để kịp thời cập nhật các thay đổi nếu có.

Trong trường hợp cần hỗ trợ trực tiếp, hành khách có thể liên hệ với nhân viên của Vietjet tại sân bay Phú Quốc để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời.

Vietjet phát thông báo cho các hành khách đi từ sân bay Phú Quốc

Trong bối cảnh lượng khách tăng cao sau kỳ nghỉ lễ, Vietjet cũng lưu ý hành khách lên giữ tâm lý chủ động và theo dõi các thông tin liên quan đến chuyến bay cũng như hành lý ký gửi. Việc chuẩn bị trước và phối hợp với nhân viên sân bay khi cần thiết sẽ giúp hành trình diễn ra suôn sẻ hơn, hạn chế tối đa những phát sinh không mong muốn trong thời gian cao điểm.