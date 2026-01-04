Tòa nhà cao thứ 3 TP.HCM lập tức soán ngôi đông khách nhất dịp lễ nhờ tung vườn hoa Tết khổng lồ

Những ngày cận Tết, Saigon Marina IFC, được biết đến là toà nhà cao thứ 3 Việt Nam bất ngờ trở thành cái tên được giới trẻ nhắc đến liên tục khi lượng người đổ về check-in tăng vọt. Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm TP.HCM, nơi đây còn ghi điểm khi vừa ra mắt vườn hoa Tết khổng lồ, được dự đoán sẽ là một trong những điểm đến đông đúc nhất dịp lễ năm nay.

Saigon Marina IFC được dự đoán sẽ trở thành địa điểm tụ họp mới của giới trẻ dịp cận Tết

Thực tế, Saigon Marina IFC đã vốn là địa điểm quen mặt với giới trẻ, đặc biệt trong thời gian gần đây khi trào lưu chụp ảnh “trạm tỷ” bùng nổ mạnh mẽ. Đây là hình thức chụp những người nổi tiếng, các nhiếp ảnh gia sẽ đứng ở những góc khuất và bắt trọn những khoảnh khắc đời thường của người mẫu. Xu hướng này khởi đầu ở Trung Quốc sau đó lan dần đến Việt Nam và được rất nhiều KOL, những gương mặt nổi tiếng bắt trend. Và Saigon Marina IFC bỗng trở thành địa điểm hưởng lợi nhất từ trend này. Tọa lạc ngay mặt tiền đường Tôn Đức Thắng, ngay ga metro Ba Son và có khuôn viên rộng rãi hướng sông Sài Gòn và cầu Ba Son.

Nơi đây đã là địa điểm quen mặt với giới trẻ vì xu hướng chụp ảnh "trạm tỷ"

Địa điểm này từng nổi tiếng với chiếc thang cuốn đi thẳng ra công viên bên hông của tòa nhà và được mệnh danh là chiếc thang cuốn có view triệu đô. Dù đến đây vào buổi tối hay sáng hoặc chụp từ dưới lên hay từ trên xuống thì chiếc thang cuốn này đều mang đến một trải nghiệm khác nhau và mọi góc độ cũng đều cho ra những tấm hình đẹp, hiện đại.

Không dừng lại ở đó, bãi cỏ của Saigon Marina IFC cũng từng là một trong những điểm tụ tập của giới trẻ với những thảm cỏ thẳng tắp xanh mát. Nhiều bạn trẻ thường hẹn nhau ở đây từ chiều đến tối để ngắm nhìn thành phố về đêm và chụp ảnh check-in. Vừa qua, khu vực này lại mới nâng cấp với công trình thiết kế Công viên xếp chữ Marina Park là các khối rực rỡ ánh đèn LED, tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng bắt mắt. Chính sự xuất hiện của mô hình đầy sắc màu này đã khiến cho công viên Marina Park này càng đông đúc vào chiều tối, khi những mô hình lên đèn.

Marina IFC vừa xây dựng công trình có thiết kế độc đáo

Đặc biệt, trong những ngày gần đây, công viên này mới đây đã được trang trí thành vườn hoa Tết với những khóm hoa đầy màu sắc. Không khí xuân tràn ngập giữa khung cảnh hiện đại đã nhanh chóng thu hút nhiều người đến check-in chụp ảnh. Để chụp được những bức ảnh đẹp, du khách được gợi ý đến đây vào khung giờ sáng sớm hoặc 5 - 6 giờ chiều để có nắng đẹp, thời tiết cũng không quá nóng để chụp ảnh lâu.

Mới đây, công viên Marina Park gây ấn tượng với giới trẻ nhờ vườn hoa Tết khổng lồ

Công viên này nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh

Saigon Marina IFC đang dần trở thành tụ điểm mới của giới trẻ khi ngay bên trong tòa nhà cũng có rất nhiều hàng quán ăn uống nổi bật như Cửu Vân Long, Highlands Coffee với chiếc view ban công nhìn ra cầu Ba Son. Có thể nói, các bạn trẻ hoàn toàn có thể dành cả ngày trọn vẹn trong khu vực này với nhiều hoạt động thú vị. Dự đoán, Saigon Marina IFC sẽ trở thành một nơi được giới trẻ săn đón nhất trong tương lai.