Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) vừa thực hiện bước bất ngờ khi quyết định tăng vốn điều lệ, bất chấp kết quả kinh doanh đang đi xuống tại Việt Nam.

Theo công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2025, SPVB đã chính thức tăng vốn điều lệ lên mức 6.847 tỷ đồng (330 triệu USD), tăng khoảng 11% so với con số cũ là 6.183 tỷ đồng.

Phần vốn mới này gồm 87% là ngoại tệ và 13% là tiền đồng Việt Nam.﻿

Khi được chính thức thành lập vào tháng 4 năm 2013, Suntory PepsiCo Việt Nam có 100% vốn nước ngoài, là liên doanh giữa PepsiCo của Mỹ và Suntory của Nhật Bản. Hiện tại, doanh nghiệp có 6 nhà máy, với nhiều sản phẩm nổi bật như Revive, Tea+, Pepsi, Aquafina, Sting.

﻿Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 của công ty mẹ Suntory (Nhật), doanh thu của mảng đồ uống tại thị trường Việt Nam đạt 100,4 tỷ Yên (16.830 tỷ đồng).

Con số này giảm 13,5% so với cùng kỳ.﻿ Theo Suntory, nguyên nhân chính của sự sụt giảm đến từ việc tiêu dùng trên toàn thị trường đồ uống trì trệ , cùng với sự chậm trễ trong việc giải tỏa hàng tồn kho từ dịp nghỉ lễ.

﻿ Dù vậy, thị trường Việt Nam đã ghi nhận những tín hiệu phục hồi vừa phải trong Quý 3/2025, bao gồm các thương hiệu như Pepsi, Tea+ và Sting đã giúp doanh nghiệp giành thêm thị phần và tăng trưởng khả quan hơn mức trung bình.