Pà Cò: Từ “điểm nóng” an ninh đến điểm sáng du lịch cộng đồng

Pà Cò hôm nay đang khẳng định vị thế là điểm đến du lịch cộng đồng đầy tiềm năng trên bản đồ du lịch tỉnh Phú Thọ. Rũ bỏ những nét trầm mặc của quá khứ, mảnh đất này đã chuyển mình mạnh mẽ sau dấu mốc đưa ra khỏi danh sách địa bàn phức tạp về an ninh vào tháng 7/2022. Sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng cùng định hướng phát triển bền vững đã biến Pà Cò thành không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo. Giờ đây, thay cho vẻ hoang sơ đơn thuần là hình ảnh những bản làng trù phú, giao thông thuận tiện và một nhịp sống mới đầy sôi động giữa mây ngàn.

Pà Cò đang chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ, nhận định Pà Cò sở hữu "vàng ròng" về khí hậu và cảnh quan, với nét tương đồng với Mộc Châu nhưng còn giữ vẹn nguyên vẻ hoang sơ. Chính sự khác biệt này đã biến nơi đây thành thỏi nam châm hút khách.

Sự chuyển đổi này góp phần khẳng định tiềm năng đa dạng của Phú Thọ, biến di sản văn hóa thành nguồn lực kinh tế.

Vượt lên trên vẻ đẹp của mây ngàn, nội lực của Pà Cò nằm ở chính con người nơi đây. Những nghề thủ công truyền thống vốn chỉ để tự cung tự cấp giờ đây đã chuyển mình thành sản phẩm du lịch hút khách. Một cuộc cách mạng về tư duy đã diễn ra: đồi mận, nương chè trù phú thay thế hoàn toàn cho cây thuốc phiện của quá khứ. Đặc biệt, thế hệ trẻ như A Trưởng, Y Miêu đang trở thành những "đại sứ văn hóa" năng động, mang tư duy hiện đại để cùng bản làng viết tiếp chương mới đầy tươi sáng.

Người Mông ở đây đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, từ làm nông nghiệp truyền thống sang phát triển du lịch, đón nhận sự thay đổi.

Dấu ấn đậm nét nhất trong hành trình đổi thay là sự thay đổi từ gốc rễ tư duy của người Mông. Với hơn 10 hộ làm homestay và không gian chợ đêm sôi động, du lịch cộng đồng đã tạo ra sinh kế bền vững cho hàng trăm lao động địa phương. "Sự đổi thay lớn nhất không nằm ở hạ tầng, mà ở ánh mắt trẻ em đến trường và ý thức làm giàu bền vững của thanh niên bản" - Nghệ nhân Mùa Y Mái chia sẻ ở tuổi 70.

Du khách được khám phá văn hóa bản địa, tham gia các hoạt động gần gũi với đời sống người Mông.

Khách du lịch đến với xã Pà Cò.

Không chỉ lo phát triển kinh tế, chính quyền và các đoàn thể còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng sống. Minh chứng là chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 1.000 người dân vừa qua với sự hỗ trợ từ Bộ Công an và các bệnh viện lớn, cho thấy sự đồng hành sát sao của Nhà nước trong việc chăm sóc sức khỏe vùng cao.

Phát triển các mô hình kinh doanh du lịch như homestay, dịch vụ lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa dân tộc, tạo thu nhập bền vững.

Pà Cò hôm nay không còn là câu chuyện về những trùm tội phạm hay tệ nạn. Đó là câu chuyện về bản Chà Đáy rộn ràng tiếng khèn, về chợ đêm rực rỡ sắc màu thổ cẩm và hình ảnh người Mông vừa gìn giữ nếp xưa vừa thành thạo thanh toán số. Một điểm đến du lịch giàu bản sắc đang thành hình, minh chứng cho khát vọng hòa nhập và vươn lên mạnh mẽ giữa lòng di sản văn hóa Mông.