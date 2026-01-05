Một tỉnh Việt Nam từng khiến Guinness vinh danh 2 lần chỉ trong năm 2024

Trong hơn hai thập kỷ qua, số lượng kỷ lục thế giới được Guinness World Records chính thức công nhận tại Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn. Theo thống kê, sau khoảng 20 năm, cả nước mới chỉ ghi nhận hơn 10 kỷ lục Guinness và con số này phản ánh rõ việc xác lập kỷ lục thế giới không chỉ đòi hỏi quy mô, mà còn cần tính độc đáo, chuẩn mực quốc tế và khả năng tổ chức chuyên nghiệp. Chính vì vậy, sự kiện một địa phương của Việt Nam cùng lúc nhận hai kỷ lục Guinness trong năm 2024 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Địa phương đó là Khánh Hòa, với tâm điểm là Nha Trang cũng là nơi lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang (EGN 2024). Không chỉ dừng lại ở một lễ hội giải trí, EGN 2024 đã trở thành cột mốc đáng nhớ khi đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước được Guinness World Records trực tiếp vinh danh cùng lúc hai kỷ lục thế giới.

Hai kỷ lục Guinness mang tầm vóc quốc tế

Hai kỷ lục Guinness được trao cho Khánh Hòa trong năm 2024 đều thuộc lĩnh vực trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone light show) là loại hình nghệ thuật hiện đại đang ngày càng phổ biến trên thế giới, nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Kỷ lục thứ nhất là "Màn trình diễn ánh sáng về các kỳ quan lớn nhất thế giới". Trong màn trình diễn này, hàng nghìn drone đã đồng loạt bay lên bầu trời Nha Trang, xếp hình và chuyển động liên tục để tái hiện những kỳ quan nổi tiếng của nhân loại. Từ Vườn treo Babylon, Kim tự tháp Giza, Tượng Nhân sư, Ngọn hải đăng Alexandria, Thành cổ Acropolis của Hy Lạp, Vạn Lý Trường Thành cho đến Đấu trường La Mã, tất cả hiện lên sống động như một chuyến du hành ngược dòng lịch sử. Đặc biệt, bên cạnh các kỳ quan thế giới, hình ảnh Vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam cũng được đưa vào màn trình diễn, tạo nên sự giao thoa giữa di sản nhân loại niềm và tự hào dân tộc.

Hai kỷ lục Guinness được trao cho Khánh Hòa trong năm 2024 đều thuộc lĩnh vực trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Kỷ lục thứ hai mang ý nghĩa sâu sắc hơn về mặt văn hóa, đó là "Màn trình diễn ánh sáng biểu tượng văn hóa Việt – chim Lạc lớn nhất thế giới". Chim Lạc vốn là hình ảnh gắn liền với trống đồng Đông Sơn, biểu trưng cho cội nguồn, sức sống và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Việc tái hiện biểu tượng này bằng công nghệ drone light với quy mô lớn nhất thế giới không chỉ đáp ứng các tiêu chí khắt khe của Guinness, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về việc tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam theo cách hiện đại, sáng tạo.

Dấu ấn của Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang

EGN 2024 diễn ra trong hai đêm chính, với sự tham gia của các đội trình diễn drone hàng đầu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp và UAE. Mỗi đội mang đến một màu sắc riêng, kết hợp giữa công nghệ, âm nhạc và câu chuyện văn hóa.

Đội Pháp được ví như "nghệ sĩ bầu trời" đã gây ấn tượng mạnh khi kết hợp drone 3D với hỏa thuật, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá các kỳ quan cổ đại của nhân loại. Trong khi đó, đội UAE – "phù thủy ánh sáng" sử dụng những drone siêu nhẹ, siêu sáng để tạo nên các hình ảnh gần gũi với người Việt như phin cà phê, trống đồng Đông Sơn, hoa sen, rồng và chim Lạc. Chính màn trình diễn này đã góp phần quan trọng vào việc xác lập kỷ lục Guinness về biểu tượng chim Lạc.

Đội UAE sử dụng những drone siêu nhẹ, siêu sáng để tạo nên các hình ảnh gần gũi với người Việt như phin cà phê, trống đồng Đông Sơn, hoa sen, rồng và chim Lạc. (Ảnh: Youtube)

Ở đêm khai mạc, phần thi của đội Hàn Quốc và Trung Quốc cũng để lại dấu ấn đậm nét. Đội Hàn Quốc lần đầu tiên đưa pháo hoa không tiếng nổ kết hợp drone lên bầu trời Đông Nam Á, trong khi đội Trung Quốc phát huy thế mạnh công nghệ, sử dụng âm nhạc Việt Nam thịnh hành để "kể câu chuyện" về Nha Trang – Khánh Hòa như một điểm đến hiện đại, năng động nhưng vẫn giàu chiều sâu văn hóa.

Sau hai đêm tranh tài, đội UAE giành chức vô địch chung cuộc. Các giải thưởng phụ được trao cho đội Hàn Quốc (Giải kỹ thuật trình diễn xuất sắc nhất), đội Pháp (Giải hình ảnh xuất sắc nhất) và đội Trung Quốc (Giải câu chuyện xuất sắc nhất).

Góp phần làm dày "bản đồ Guinness" của Việt Nam

Việc Khánh Hòa cùng lúc xác lập hai kỷ lục Guinness trong năm 2024 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một sự kiện văn hóa – giải trí. Trong bối cảnh Việt Nam mới chỉ có 15 kỷ lục Guinness sau hơn 20 năm, hai kỷ lục này đã trực tiếp góp phần gia tăng số lượng kỷ lục quốc gia, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong việc xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước.

Khác với nhiều kỷ lục trước đây của Việt Nam vốn gắn với ẩm thực, thủ công mỹ nghệ hoặc các công trình tĩnh, hai kỷ lục tại Khánh Hòa lại thuộc về loại hình trình diễn công nghệ cao, có khả năng thu hút đông đảo công chúng và truyền thông quốc tế. Điều này cho thấy Việt Nam, thông qua một địa phương cụ thể, đang dần bắt nhịp với xu hướng tổ chức các sự kiện quy mô lớn, đạt chuẩn quốc tế, kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và giá trị văn hóa truyền thống.

Việc Khánh Hòa cùng lúc xác lập hai kỷ lục Guinness trong năm 2024 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một sự kiện văn hóa – giải trí. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Bước đệm cho tham vọng dài hạn

Sau thành công của EGN 2024, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và đánh giá để hướng tới việc tổ chức Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế trở thành sự kiện thường niên, gắn liền với thương hiệu Nha Trang trong tương lai. Nếu điều này được hiện thực hóa, hai kỷ lục Guinness năm 2024 sẽ không chỉ là thành tích nhất thời, mà còn là nền tảng để Khánh Hòa phát triển mô hình du lịch – sự kiện mới, mang tính bền vững và có sức lan tỏa rộng.

Từ câu chuyện của Khánh Hòa, có thể thấy rằng việc xác lập kỷ lục Guinness không đơn thuần là chạy theo những con số "lớn nhất" hay "nhiều nhất", mà quan trọng hơn là cách một địa phương kể câu chuyện của mình với thế giới. Và trong năm 2024, Khánh Hòa đã kể câu chuyện ấy bằng ánh sáng, công nghệ và những biểu tượng văn hóa Việt Nam, để lại dấu ấn rõ nét trên bản đồ Guinness toàn cầu.