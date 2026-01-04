Sự thật về hòn đảo cảnh như phim, được quảng cáo "chỉ cần qua cửa khẩu Móng Cái": Nhiều người đã nhầm

Gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những bài đăng úp mở về một hòn đảo có cảnh đẹp "như trong phim", biển xanh, đá đen kỳ vĩ, kèm theo chi tiết gây tò mò: chỉ cần đi qua cửa khẩu ở Móng Cái, chỉ cách Móng Cái khoảng 200km. Không ít người vì thế lầm tưởng đây là điểm đến ở ngay Việt Nam, thậm chí có thể đi dễ như những chuyến du lịch ngắn ngày. Tuy nhiên, khi lần theo thông tin thực tế, nhiều du khách mới nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như hình dung ban đầu.

Nhiều bài đăng ẩn ý hòn đảo có vị trí gần, dễ dàng di chuyển khiến nhiều du khách hiểu nhầm (Ảnh chụp màn hình)

Vị trí thực sự của hòn đảo

Hòn đảo đang được nhắc tới là Ngụy Châu, một đảo núi lửa thuộc thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Trên bản đồ, khoảng cách đường chim bay từ đảo Ngụy Châu tới Móng Cái rơi vào khoảng 200–230km.

Thực tế, Ngụy Châu hoàn toàn không thuộc lãnh thổ Việt Nam và cũng không nằm ở khu vực giáp biên. Đây là đảo núi lửa được hình thành từ hàng chục triệu năm trước, nổi tiếng với các lớp đá bazan đen xếp tầng, bờ biển gồ ghề và cảnh quan mang vẻ đẹp hoang sơ, có phần dữ dội. Chính những hình ảnh này khiến đảo thường xuyên được ví von là "bối cảnh phim điện ảnh", khác hẳn với những bãi biển nghỉ dưỡng quen thuộc.

Sự "vỡ mộng" của nhiều người bắt đầu từ chỗ: khoảng cách 200km hay qua cửa khẩu ở Móng Cái chỉ là 1 phần chứ chưa đầy đủ thông tin. Trên thực tế, giữa Việt Nam và đảo Ngụy Châu không hề có tuyến đường biển trực tiếp dành cho du khách.

Một vài hình ảnh về hòn đảo được dxu khách ví đẹp như trong phim (Ảnh Tổng hợp từ các đơn vị cung cấp tour du lịch)

Du khách Việt muốn tới đảo cần lưu ý điều gì?

Muốn đặt chân tới đảo Ngụy Châu, du khách Việt buộc phải đi theo lộ trình vòng qua Trung Quốc đại lục. Tuyến phổ biến nhất hiện nay là từ Việt Nam di chuyển tới Móng Cái, làm thủ tục xuất cảnh sang Đông Hưng, sau đó tiếp tục đi khoảng 200km đường bộ hoặc tàu cao tốc tới thành phố Bắc Hải. Từ đây, du khách mới có thể mua vé tàu cao tốc ra đảo, với thời gian di chuyển thêm khoảng 70–90 phút.

Điều này đồng nghĩa với việc, dù "gần" trên bản đồ, hành trình thực tế có thể kéo dài gần trọn một ngày, chưa kể các thủ tục bắt buộc như hộ chiếu, visa Trung Quốc và việc phụ thuộc vào lịch tàu, thời tiết trên biển. Vào mùa cao điểm hoặc khi biển động, tàu ra đảo có thể hạn chế hoặc tạm dừng, khiến kế hoạch dễ bị gián đoạn.

Thêm 1 số hình ảnh về hòn đảo (Ảnh China Discovery)

Ngoài ra, đảo Ngụy Châu không phải điểm du lịch nghỉ dưỡng theo kiểu tiện nghi đầy đủ. Dịch vụ lưu trú và vui chơi còn hạn chế, rào cản ngôn ngữ khá rõ khi phần lớn người dân địa phương chỉ sử dụng tiếng Trung. Bù lại, nơi đây phù hợp hơn với những du khách thích khám phá thiên nhiên, cảnh quan địa chất và trải nghiệm không gian yên tĩnh, tách biệt.

Tóm lại, Ngụy Châu đúng là hòn đảo đẹp, nhưng không nằm ở Việt Nam và cũng không phải điểm đến dễ đi. Với du khách Việt, đây là hành trình cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.



