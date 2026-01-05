Loại quả của Việt Nam khiến cựu Đại sứ Hoa Kỳ phải khen ngợi 'ngon nhất thế giới': Chiếm 97% thị phần ở Trung Quốc, diện tích trồng hơn 110.000 ha

Ngành rau quả Việt Nam dự kiến lập kỷ lục xuất khẩu mới năm thứ ba liên tiếp, đạt khoảng 8,6 tỷ USD vào năm 2025. Thành tựu này vượt xa mục tiêu 5 tỷ USD đề ra trong “Đề án phát triển các cây ăn quả chính đến năm 2025”, thể hiện khả năng thích ứng và sức sống mạnh mẽ của ngành trước sự biến động của thương mại toàn cầu.

Nhiều mặt hàng rau quả đang duy trì kim ngạch xuất khẩu lớn, như sầu riêng, vải thiều, thanh long,... Đáng chú ý, xoài đóng góp tăng trưởng đáng kể. Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu xoài và các sản phẩm chế biến của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 đạt hơn 378 triệu USD.

Trong đó, Việt Nam thu về hơn 255 triệu USD từ xuất khẩu xoài tươi, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ xoài đạt 122 triệu USD, tăng nhẹ gần 13%.

Hiện xoài luôn nằm trong top 10 mặt hàng rau quả xuất khẩu lớn nhất của nước ta. Đáng chú ý, xoài Việt Nam chiếm tới 97% thị phần xoài nhập khẩu tại Trung Quốc, đứng đầu và vượt xa các đối thủ như Peru, Australia, Campuchia, Philippines, Thái Lan.

Nhu cầu tiêu thụ xoài tại Trung Quốc tăng mạnh trong những năm gần đây, nhờ xu hướng ưa chuộng trái cây nhiệt đới, phục vụ cho cả thị trường tiêu dùng tươi lẫn chế biến. Trung Quốc cũng đang thiếu hụt nguồn cung nội địa vào các tháng trái vụ, khiến xoài nhập khẩu trở thành lựa chọn quan trọng để ổn định thị trường.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam đánh giá xoài Việt có sức hút nhờ chất lượng ổn định, giá cả phải chăng, mùa vụ linh hoạt, năng suất cao và chi phí nhân công thấp. Đặc biệt, các giống xoài đặc sản như cát Hòa Lộc và cát Chu có mùi vị thơm ngon, ngọt đậm, rất phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng Trung Quốc.

Đầu năm nay, tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vina T&T đã xuất 1 tấn xoài tượng da xanh đầu tiên sang Mỹ và 6 tấn sang thị trường Úc.

Ông Daniel J. Kritenbrink, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từng chia sẻ về lần đầu tiên thưởng thức xoài tại TP. Cần Thơ vào năm 2018. "Đó là trái xoài ngon nhất mà tôi từng ăn từ trước đến nay. Có thể nói loại xoài đó thuộc loại ngon nhất thế giới", ông Daniel bày tỏ.

Nhiều năm trở lại đây, xoài đã trở thành một trong những loại cây ăn trái chủ lực tại Đồng bằng sông Cửu Long, mang lại giá trị kinh tế cao. Đồng bằng sông Cửu Long hiện có gần 2.000 ha xoài đã được chứng nhận VietGap và GlobalGAP. Ngoài xuất khẩu sang Trung Quốc, nước ta còn cung ứng cho các thị trường khó tính như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand...

Thành tích ấn tượng xuất khẩu xoài nói riêng và rau quả nói chung của Việt Nam gắn liền mật thiết với việc mở cửa thị trường và hội nhập sâu rộng. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 5 nghị định thư xuất khẩu chính thức đối với nông sản.

Trên nền tảng đã đặt ra đến năm 2025, nếu có thể duy trì trật tự thị trường, chuẩn hóa diện tích trồng trọt và phát triển chuỗi giá trị khép kín, xuất khẩu rau quả của Việt Nam có cơ hội thực sự đạt mục tiêu 10 tỷ USD trong tương lai gần.

Khánh Vy



