Cảnh báo thay đổi lớn tại sân bay dịp Tết Nguyên đán

Dịp nghỉ lễ và mùa cao điểm du lịch đang đến gần, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của người dân tăng mạnh. Không chỉ các điểm du lịch nổi tiếng ghi nhận lượng khách đông kỷ lục, mà tại các sân bay lớn trên cả nước, tình trạng quá tải ở khu vực làm thủ tục cũng thường xuyên xảy ra. Bên cạnh lượng lớn du khách đi nghỉ lễ, sắp tới còn có thêm nhu cầu về quê, thăm người thân, khiến áp lực lên các chuyến bay và khâu check-in ngày càng rõ rệt. Việc xếp hàng chờ làm thủ tục trong thời gian dài không chỉ gây mệt mỏi cho hành khách mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm chung tại sân bay.

Dự kiến sân bay sẽ đông hành khách vào dịp cận Tết Nguyên đán. Ảnh: ACV

Trước thực tế đó, nhằm giảm tải cho quầy thủ tục, hạn chế ùn ứ giờ cao điểm và giúp hành khách tiết kiệm thời gian, Vietnam Airlines và Vietjet đã đồng loạt đưa ra thông báo quan trọng, khuyến nghị hành khách chủ động check-in online trước khi ra sân bay. Theo các hãng, đây là giải pháp hiệu quả để rút ngắn quy trình làm thủ tục, giảm áp lực cho hệ thống sân bay và giúp hành trình bay trở nên thuận tiện, thoải mái hơn trong những ngày đông đúc.

Cụ thể, hành khách có thể thực hiện check-in bằng VNeID, hình thức đang được triển khai rộng rãi cho những chuyến bay nội địa. Với phương thức này, hành khách chỉ cần sử dụng tài khoản VNeID đã xác thực để làm thủ tục trực tuyến dành cho các hành khách bay hãng Vietnam Airlines và Vietjet. Quá trình bắt đầu từ việc đăng nhập VNeID, lựa chọn thông tin chuyến bay, xác nhận danh tính điện tử theo hướng dẫn của hệ thống.

Sau khi hoàn tất xác thực, hành khách có thể nhận thẻ lên máy bay ngay trên ứng dụng mà không cần phải xếp hàng chờ làm thủ tục và quét sinh trắc học để lên tàu bay. Tuy nhiên, với hành khách có hành lý ký gửi thì cần phải đến quầy để làm thủ tục ký gửi hành lý.

Hành khách có thể làm thủ tục với VNeID để lên tàu bay. Ảnh: ACV

Bên cạnh hình thức check-in qua VNeID, các hãng hàng không cũng khuyến khích hành khách sử dụng tính năng check-in online thông qua website hoặc ứng dụng chính thức của hãng. Hành khách có thể truy cập website, nhập mã đặt chỗ cùng thông tin các nhân, sau đó kiểm tra lại thông tin cần thiết và hoàn tất thủ tục check-in chỉ trong vài phút. Sau khi hoàn thành, thẻ lên máy bay được gửi về email hoặc hiển thực trực tiếp trên ứng dụng, giúp hành khách chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian di chuyển ra sân bay.

Theo các hãng hàng không, việc check-in online không chỉ mang lại lợi ích cho hành khách mà còn giúp quá trình vận hành tại sân bay diễn ra trơn tru hơn trong dịp cao điểm. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao, việc chủ động check-in online được xem là giải pháp thiết thực mà mỗi hành khách nên cân nhắc áp dụng. Chỉ với vài phút thao tác, hành trình bay sẽ trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện hơn, giúp chuyến bay đi dịp cao điểm sẽ thêm trọn vẹn và suôn sẻ.