Starbucks xin lỗi khách hàng Việt Nam

Sáng nay, cộng đồng mạng và nhiều người dùng ứng dụng giao đồ ăn không khỏi xôn xao khi phát hiện một số món đồ uống của Starbucks bất ngờ được hiển thị với mức giá… 0 đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, thông tin này lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, kéo theo lượng đơn đặt hàng tăng đột biến. Nhiều khách hàng tò mò đặt thử, trong khi không ít người bán tín bán nghi vì mức giá "không tưởng" đối với một thương hiệu cà phê vốn được định vị ở phân khúc cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những khách hàng đã thật sự đặt được mức giá 0 đồng thì cũng có nhiều đơn hàng rơi vào tình trạng bị huỷ, ứng dụng giao hàng thông báo lỗi, khiến khách không khỏi hụt hẫng. Đáng chú ý, không chỉ người đặt hàng mà cả các tài xế giao hàng cũng bị ảnh hưởng, khi đã đến cửa hàng chờ lấy nước nhưng cuối cùng đơn lại không thể hoàn tất.

Giữa lúc dư luận vẫn còn bàn tán, mới đây nhất, Starbucks Việt Nam đã chính thức lên tiếng xin lỗi liên quan đến sự cố nói trên. Thông báo được đăng tải nhằm giải thích nguyên nhân và gửi lời xin lỗi đến những bên chịu ảnh hưởng trực tiếp.

(Nguồn: Starbucks)

Cụ thể, phía Starbucks cho biết sự việc xuất phát từ lỗi kỹ thuật của hệ thống trong buổi sáng, dẫn đến việc nhiều đơn hàng được tạo ra ngoài ý muốn và buộc phải huỷ. Phía thương hiệu cũng khẳng định sự cố đã được khắc phục và hệ thống hiện đã hoạt động ổn định trở lại. Cùng với phần giải thích ngắn gọn, Starbucks gửi lời xin lỗi trực tiếp đến khách hàng và đội ngũ shipper, những người chịu tác động rõ ràng nhất từ sự cố này.

Nguyên văn lời xin lỗi từ Starbucks: "Starbucks xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Quý khách hàng và các Anh/Chị Shipper vì lỗi kỹ thuật của hệ thống vào sáng nay dẫn đến việc nhiều đơn hàng phải hủy ngoài mong muốn. Hiện hệ thống đã được khắc phục và đang hoạt động ổn định hơn. Starbucks rất mong nhận được sự thông cảm và thấu hiểu từ mọi người. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Starbucks Vietnam".

Ngay sau khi thông báo được đăng tải, phản ứng của cộng đồng mạng tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý. Không ít người chia sẻ lại những gì họ trực tiếp chứng kiến trong buổi sáng xảy ra sự cố. Một tài khoản cho biết các shipper vẫn giữ thái độ khá vui vẻ, dù phải chờ đợi rất lâu tại cửa hàng: "Thấy mấy anh chị shipper sáng nay vẫn khá vui vẻ niềm nở đợi nước mặc dù đợi rất lâu. Sáng nay mình có mặt chứng kiến từ trước khi biến xảy ra."

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, đặc biệt xoay quanh việc xử lý đơn hàng giữa cửa hàng và tài xế. Một bình luận thẳng thắn cho rằng: "Lỗi hệ thống thì phía cửa hàng huỷ đơn cho tài xế đi xong lại bắt tài xế tự huỷ mất tỉ lệ mất thưởng thì nói chuyện gì."

Một số người khác thì chỉ biết thở dài trước tình huống rối rắm, để lại những phản hồi ngắn gọn nhưng đầy mệt mỏi như: "Nhức nhức cái đầu."

Bên cạnh đó, cũng không thiếu những bình luận mang tính hài hước để xoa dịu không khí căng thẳng sau sự cố. Có người đùa vui: "Còn thở hả Starbucks?"

Hình ảnh từ ứng dụng giao hàng

Có thể thấy, sự cố sáng nay đã để lại không ít cảm xúc trái chiều. Việc Starbucks nhanh chóng lên tiếng xin lỗi phần nào giúp trấn an dư luận, song câu chuyện xử lý hậu quả, đặc biệt với các shipper và khách hàng bị huỷ đơn, vẫn là điều được nhiều người quan tâm.