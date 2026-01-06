Starbucks 0 đồng, người khổ là shipper

Sáng nay, nhiều cửa hàng Starbucks rơi vào tình trạng quá tải khi hàng loạt món đồ uống bất ngờ được hiển thị với giá 0 đồng trên các ứng dụng giao hàng. Khách hàng hào hứng đặt đơn ồ ạt, có người đặt nhiều ly cùng lúc, có nơi cả văn phòng cùng tranh thủ "mỗi người một cốc". Chỉ trong thời gian ngắn, trước các cửa hàng Starbucks đã xuất hiện cảnh shipper đứng chờ đông kín.

Sáng nay, nhiều món ở Starbucks hiển thị trên các ứng dụng giao hàng với mức giá 0 đồng (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, phía sau "deal hời" khiến dân tình phấn khích ấy, không ít shipper lại rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Nguyên nhân là bởi các shipper sẽ phải xếp hàng chờ rất lâu mới lấy được đồ.

Một tài xế giao hàng chia sẻ rằng chỉ trong buổi sáng đã liên tiếp nhận nhiều đơn Starbucks. Có đơn nhận từ khoảng 9h30 nhưng khi tới quán thì được thông báo chưa thể làm đồ do quá tải, đề nghị quay về. Khách không huỷ được đơn, nhưng tài xế cũng không thể huỷ vì nếu chủ động huỷ sẽ bị ảnh hưởng tỷ lệ đơn.

Chưa dừng lại ở đó, đến khoảng 10h30 rồi gần trưa, hệ thống vẫn tiếp tục gán thêm đơn Starbucks khác, thậm chí là đơn ở khoảng cách xa vài km dù tài xế đang đứng ở khu trung tâm nhiều hàng quán. Kết quả là cả buổi sáng gần như không giao được đơn nào trọn vẹn, vừa mất thời gian chờ đợi, vừa bị ảnh hưởng thưởng, shipper này đã buộc phải tắt ứng dụng vì "toàn gặp đơn Starbucks thì biết giao gì".

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: @viettamphao)

Thực tế, khi đơn hàng tăng đột biến, nhiều shipper buộc phải xếp hàng chờ rất lâu tại cửa hàng, trong khi đồ uống chưa thể làm kịp hoặc chưa rõ thời điểm hoàn thành. Việc chờ đợi kéo dài khiến vòng quay đơn bị gián đoạn, thu nhập trong khung giờ cao điểm cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Nhận thấy tình cảnh này, không ít khách hàng sau khi thấy shipper đứng chờ quá đông đã chủ động huỷ đơn. Nhiều người cho biết dù rất tiếc "deal hời", nhưng nghĩ đến việc các tài xế có thể phải ôm đơn từ sáng tới tận chiều mới xong nên đành dừng lại.

Một khách hàng quyết định huỷ đơn vì thương shipper (Ảnh chụp màn hình, nguồn: @lani.n13)

Trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều bình luận chia sẻ và cảm thông. Nhiều ý kiến cho rằng trong sự cố Starbucks 0 đồng lần này, shipper cũng là những người chịu thiệt thòi rất nhiều, vì vừa áp lực thời gian, vừa ảnh hưởng thu nhập.

Hiện tại, lỗi này đã được Starbucks phối hợp cùng các nền tảng điều chỉnh lại. Tuy nhiên, câu chuyện "Starbucks 0 đồng" vẫn đang lan truyền rần rần trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.