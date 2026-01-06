Gần 5,3 triệu khách Trung Quốc du lịch Việt Nam năm 2025

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong tháng 12/2025, Việt Nam đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm, lượng khách quốc tế đạt gần 21,2 triệu lượt, tăng hơn 20% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay của ngành du lịch Việt Nam.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với gần 5,3 triệu lượt, tăng hơn 41% so với năm trước. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 4,33 triệu lượt, duy trì vai trò trụ cột của du lịch Việt Nam tại Đông Bắc Á. Đứng thứ 3 là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với 1,23 triệu lượt.

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá, sự phục hồi ấn tượng của thị trường Trung Quốc nhờ có hàng loạt hoạt động kết nối khơi thông thị trường, tăng cường hợp tác trao đổi khách du lịch giữa các cơ quan chức năng, địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc.

Khách Trung Quốc đến Việt Nam đông nhất . Ảnh: Hồng Phúc.

Minh chứng là trong năm 2025, hàng loạt đường bay thẳng của Vietnam Airlines và Vietjet được khôi phục và mở mới, kết nối các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô với Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang.

Tần suất bay tăng nhanh, thời gian di chuyển ngắn, giá vé cạnh tranh đã giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến quốc tế “dễ đi, dễ đến” nhất đối với du khách Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc các chuyến tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc được khôi phục từ cuối tháng 5/2025 cũng góp phần kích thích du khách Trung Quốc đến Việt Nam nhiều hơn.

Không chỉ hàng không, đường sắt, chính sách thị thực cởi mở được xem là cú hích quan trọng giúp dòng khách Trung Quốc tăng tốc. Việc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, mở rộng diện miễn thị thực và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn khách theo tour đã tháo gỡ rào cản lớn nhất từng khiến thị trường này chững lại.

Một yếu tố quan trọng khác là sự điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ của ngành du lịch Việt Nam để phù hợp hơn với thị hiếu khách Trung Quốc. Nhiều địa phương và doanh nghiệp đã chủ động nâng cấp dịch vụ, từ khách sạn, nhà hàng, điểm mua sắm đến hướng dẫn viên, thanh toán điện tử, biển báo song ngữ.

Trong nhóm 10 thị trường khách quốc tế đến Việt Nam lớn nhất năm 2025 còn có Mỹ với gần 849.000 lượt khách; Nhật Bản hơn 814.000 lượt; Ấn Độ 746.480 lượt; Nga hơn 689.700 lượt; Campuchia 687.130 lượt; Malaysia hơn 573.700 lượt và Australia hơn 548.470 lượt.

Khách quốc tế tại sân bay Nội Bài trong dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Lộc Liên.

Ấn Độ cũng nổi lên như một điểm sáng mới khi tăng gần 49% trong năm 2025. Theo đánh giá của cơ quan thống kê, sự bứt phá này gắn liền với việc các hãng hàng không trong nước liên tục mở thêm đường bay thẳng, kết nối Việt Nam với các đô thị lớn của Ấn Độ, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển và kích thích nhu cầu du lịch hai chiều.

Dù chưa đạt mục tiêu cao nhất là 23-25 triệu lượt khách quốc tế như kỳ vọng ban đầu, song lần đầu tiên lượng khách quốc tế đến Việt Nam vượt mốc 21 triệu lượt vẫn được xem là bước tiến quan trọng của du lịch Việt Nam.