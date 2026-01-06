Lươn Nghệ An được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 6/1, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 22/QĐ-BVHTTDL, công nhận “ Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An ” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian.

Tri thức này được hình thành, tích lũy và lưu truyền qua nhiều thế hệ cư dân địa phương, gắn với điều kiện tự nhiên, sinh kế và nếp sinh hoạt thường ngày của người dân xứ Nghệ.

Điểm đặc trưng của tri thức chế biến món ăn từ lươn nằm ở việc lựa chọn lươn đồng, làm sạch đúng kỹ thuật để khử nhớt, khử tanh mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên. Cùng với đó là nghệ thuật phối hợp gia vị bản địa như hành tăm, nghệ, ớt, tiêu, nước mắm, tạo nên hương vị cay nồng, đậm đà rất riêng.

Từ nguyên liệu dân dã, người Nghệ An đã sáng tạo nhiều món ăn đặc sắc như cháo lươn, súp lươn, miến lươn, lươn xào sả ớt, lươn om… vừa gần gũi trong bữa ăn hằng ngày, vừa trở thành dấu ấn văn hóa ẩm thực địa phương.

Lươn xứ Nghệ.

Sự phong phú của ẩm thực lươn từng được khẳng định tại Festival Văn hóa Ẩm thực Nghệ An tháng 7/2019, khi sự kiện “50 món lươn” được tổ chức và xác lập kỷ lục Việt Nam với hàng chục món ăn độc đáo do các nghệ nhân trình diễn.

Hiện nay, trên nền tảng hương vị truyền thống, các món ăn từ lươn Nghệ An tiếp tục được sáng tạo theo hướng hiện đại, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng như lươn chiên giòn, lươn khô, lươn đóng hộp, miến lươn đóng gói…, góp phần đưa di sản ẩm thực này lan tỏa rộng rãi trong đời sống đương đại.

Cùng ngày, theo Quyết định số 23/QĐ-BVHTTDL, Lễ hội đền Mai Bảng (phường Cửa Lò) cũng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi - vị tướng tài thời Lê sơ, người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giúp vua Lê Lợi đánh tan quân Minh xâm lược, đồng thời góp phần khai hoang, lập làng, ổn định đời sống cho nhân dân vùng ven biển.

Lễ hội đền Mai Bảng.

Sau khi ông mất, nhân dân làng Mai Bảng lập bài vị thờ phụng, tôn ông làm Thành hoàng làng. Ngoài Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, đền Mai Bảng còn thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Thủy Tinh phu nhân và 6 vị khai cơ lập làng, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cư dân ven biển.

Hằng năm, tại đền Mai Bảng diễn ra hai lễ hội lớn vào ngày 12/2 và 3/5 âm lịch. Trong đó, lễ hội ngày 12/2 mang ý nghĩa đặc biệt khi vừa là ngày kỷ niệm thành lập làng, vừa là lễ cầu ngư của ngư dân Cửa Lò, đồng thời là ngày giỗ Chế Thắng phu nhân.

Năm 2016, di tích đền Mai Bảng được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện nay, đền lưu giữ nhiều hiện vật, cổ vật có giá trị, đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng cư dân vùng sông nước Cửa Lò.

Việc Nghệ An cùng lúc có thêm hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ khẳng định chiều sâu văn hóa của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, mà còn mở ra cơ hội bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch và kinh tế văn hóa bền vững.