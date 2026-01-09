Ngoài Fansipan, Mẫu Sơn, hôm nay băng giá xuất hiện ở cả điểm miền Trung này

Khi nhắc tới băng giá, nhiều người thường nghĩ đến những "điểm lạnh quen mặt" như Fansipan hay Mẫu Sơn. Thế nhưng rạng sáng nay, băng giá đã bất ngờ xuất hiện tại một điểm miền Trung, khiến không ít người bất ngờ.

Cụ thể, theo thông tin từ Thanh Niên, VietnamPlus, trong đợt không khí lạnh tăng cường rất mạnh tràn xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ này, vùng núi cao Na Ngoi (thuộc Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã ghi nhận băng giá xuất hiện vào rạng sáng nay 9/1. Nhiệt độ ghi nhận tại khu vực giảm sâu, xuống dưới 0 độ C. Qua các hình ảnh được ghi lại, băng giá phủ lên cây cối, thảm cỏ, mặt đất tại nhiều khu vực có độ cao lớn, sau đó tan dần khi trời hửng nắng.

Băng giá xuất hiện ở vùng núi Nghệ An (Ảnh Báo Tiền Phong)

Nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân chính khiến băng giá xuất hiện là do khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh, hoạt động sâu và kéo dài, lan rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ. Trong điều kiện trời quang mây về đêm, nhiệt độ ở vùng núi cao giảm nhanh, tạo điều kiện để hơi nước ngưng tụ và đóng băng trên bề mặt cây cối, hình thành băng giá và sương muối.

Các chuyên gia khí tượng cũng nhấn mạnh, Na Ngoi nằm ở khu vực có địa hình cao, gần biên giới Việt – Lào, nên trong những đợt rét đậm, rét hại mạnh, nền nhiệt tại đây thường thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của miền Trung. Tuy vậy, việc nhiệt độ xuống dưới 0 độ C và xuất hiện băng giá rõ rệt vẫn được xem là hiện tượng hiếm gặp đối với khu vực này.

Ảnh Báo Tiền Phong

Không phải lần đầu ghi nhận băng giá

Thực tế, băng giá xuất hiện ở vùng núi Nghệ An không phải là hiện tượng chưa từng có. Theo ghi nhận của các báo như Tuổi Trẻ, VnExpress, VietnamPlus, trong đợt rét đậm – rét hại lịch sử tháng 1/2016, khu vực các xã vùng cao thuộc huyện Kỳ Sơn (trong đó có Na Ngoi, Mường Lống) từng xuất hiện sương muối và băng giá, thậm chí có nơi ghi nhận hiện tượng tuyết mỏng trong thời gian ngắn. Đây được xem là một trong những đợt lạnh mạnh hiếm hoi ảnh hưởng sâu xuống Bắc Trung Bộ.

Những năm gần đây, mùa đông 2022 cũng từng ghi nhận sương muối, băng giá nhẹ tại một số điểm vùng núi cao Nghệ An trong các đợt không khí lạnh mạnh, dù phạm vi và thời gian không kéo dài như năm 2016, theo Dân Việt. Các hiện tượng này chủ yếu xảy ra vào rạng sáng, khi nhiệt độ giảm sâu và trời quang mây.

Ảnh Báo Tiền Phong

Không chỉ Nghệ An, một số khu vực miền Trung khác cũng từng có tiền lệ xuất hiện băng giá trong các đợt rét đậm bất thường. Ví dụ như vùng núi Lũng Cao (Thanh Hóa), băng giá và sương muối đã xuất hiện trong những đợt lạnh mạnh, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm của các đợt không khí lạnh lịch sử. Các bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhiều lần cảnh báo, khi không khí lạnh tăng cường mạnh và kéo dài, vùng núi cao Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đều có nguy cơ xuất hiện sương muối, băng giá.

So với những "điểm lạnh quen thuộc" như Fansipan hay Mẫu Sơn, việc băng giá xuất hiện ở một địa điểm miền Trung như Na Ngoi tiếp tục cho thấy đợt rét lần này có cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, không chỉ giới hạn ở các tỉnh miền núi phía Bắc.



