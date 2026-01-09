1 khu chợ ở Việt Nam cực hút khách Tây: Dân mạng Việt muốn "mang sách vở" tới học hỏi các cô bán hàng

Những năm gần đây, du lịch Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế. Không chỉ bởi cảnh đẹp, chi phí hợp lý hay nhịp sống sôi động, mà chính những trải nghiệm đời thường - từ hàng quán vỉa hè đến chợ truyền thống - lại là điều khiến nhiều vị khách Tây nhớ mãi. Và mới đây, một đoạn video ghi lại trải nghiệm ăn uống của một du khách nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Theo đó, vị khách Tây này đã ghé chợ Bến Thành (TP.HCM) để thưởng thức bánh cuốn - một món ăn quen thuộc với người Việt nhưng lại khá mới mẻ với nhiều du khách quốc tế. Trong video, anh không giấu được sự hào hứng khi miêu tả hương vị của bánh cuốn: lớp bánh mỏng, mềm, nhân vừa miệng, ăn kèm nước chấm đậm đà. Vị khách liên tục nhấn mạnh rằng món ăn này "rất ngon" và là một trong những món anh đặc biệt yêu thích khi tới Việt Nam.

(Nguồn: @iamtylerfox)

Không dừng lại ở đó, cô bán hàng còn hào phóng tặng thêm cho anh vài miếng bánh tôm để ăn thử. Đây cũng chính là chi tiết khiến vị khách Tây vô cùng thích thú. Anh cho biết mình hoàn toàn bị chinh phục bởi hương vị giòn rụm, béo bùi của món bánh tôm, coi đây là một "bất ngờ thú vị" trong chuyến đi chợ.

Thế nhưng, điều khiến dân mạng Việt bàn tán sôi nổi hơn cả lại không nằm ở món ăn, mà là… cô bán hàng. Cụ thể, khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, tự nhiên của cô đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Trong video, cô bán hàng trò chuyện với vị khách Tây khá thoải mái, giải thích món ăn, chia sẻ về công việc của mình mà gần như không gặp trở ngại nào về ngôn ngữ.

Ngay lập tức, phần bình luận trở nên rôm rả. Nhiều người để lại những nhận xét đầy ngưỡng mộ như: "Cô bán hàng nói tiếng Anh đỉnh quá", hay "Ra chợ Bến Thành thì tiếng Anh, Thái, Hàn… đều đỉnh chứ không riêng tiếng Anh". Có người còn bình luận ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Chợ Bến Thành thì nói gì nữa", như một cách khẳng định đây vốn là "đặc sản" lâu nay của khu chợ này.

Đáng chú ý, một bình luận hài hước khác cũng thu hút nhiều lượt thích: "Cô ơi dép cô để đâu?". Đây là cách nói vui của dân mạng, ám chỉ việc "xách dép cho cô", thể hiện sự ngưỡng mộ tới mức muốn theo cô bán hàng học hỏi, từ ngoại ngữ đến kỹ năng giao tiếp với khách nước ngoài.

Thực tế, không ít người chia sẻ rằng các tiểu thương tại chợ Bến Thành từ lâu đã nổi tiếng với khả năng nói nhiều thứ tiếng. Do thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế, nhiều cô chú bán hàng ở đây có thể giao tiếp cơ bản, thậm chí khá tốt bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật hay tiếng Thái. Tất cả đều được "đào tạo" từ thực tế, qua năm tháng buôn bán và trò chuyện với du khách bốn phương.

Chợ Bến Thành từ lâu đã là một trong những biểu tượng du lịch của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Không chỉ là nơi mua sắm, ăn uống, khu chợ này còn phản ánh rõ nét sự năng động, linh hoạt và thân thiện của người Việt trong cách làm du lịch. Và đôi khi, chính những cô bán hàng giản dị, nói ngoại ngữ bằng kinh nghiệm đời thường, lại trở thành "điểm nhấn" khiến du khách nhớ mãi về Việt Nam.

