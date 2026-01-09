Vietravel gom triệu tia nắng trên những chuyến đi, lưu giữ “Hành Trình Mặt Trời” rạng ngời của người Việt

Năm qua, bạn đã "săn" được bao nhiêu ánh mặt trời?

Trên nhiều diễn đàn du lịch thế giới, "sun-seeking travel" (người đi săn ánh mặt trời) luôn được coi là xu hướng trường tồn với thời gian của những tâm hồn mê dịch chuyển. Chiêm nghiệm lại mỗi lần đặt chân khám phá điểm đến mới, có phải bạn đều từng ngắm nhìn và chụp lại ánh mặt trời muôn vàn sắc vẻ ở những vùng đất đó phải không?

Lý do không chỉ bởi bạn bị "cuốn hút" bởi khoảnh khắc chiêm ngưỡng tuyệt đẹp đó, mà còn vì mặt trời có thể giải phóng dopamine nâng cao những cảm xúc tích cực. Ghi lại ánh mặt trời và lan tỏa lên mạng xã hội, giống như một "nghi thức" để mỗi người đánh dấu thêm cột mốc mới trên hành trình sống và dịch chuyển "đi về phía mặt trời" bằng biểu tượng giàu năng lượng nhất của tạo hóa.

Khoảnh khắc mặt trời ló rạng – khi cảm xúc được đánh thức và hành trình mang thêm một tầng ý nghĩa.

Từ những bức ảnh check-in ánh dương ló rạng trên biển, vầng hào quang mặt trời lọt qua ô cửa máy bay, đến tia nắng dịu nhẹ rọi xuống khuôn mặt mơ màng của bạn bên tiệm cà phê ven đồi - mỗi tấm hình đều ghi lại nhiều chiêm nghiệm mới mẻ và sâu lắng, cũng như tạo động lực để khám phá thêm những miền đất mới và kết nối con người mới.

Đại học Tennessee (Mỹ) cũng từng nghiên cứu hàng nghìn bức hình chụp biển đăng tải trên 10 trang du lịch, phát hiện 80% tấm ảnh của các tín đồ xê dịch đều gắn với màu trời xanh, ánh nắng trưa hoặc hoàng hôn. Mặt trời và nguồn năng lượng ánh sáng muôn sắc vẻ, vẫn luôn hiện diện trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mỗi chuyến đi.

Tại Việt Nam, "Hành Trình Mặt Trời" cũng đang trở thành xu hướng khuấy động cộng đồng đam mê du lịch. Muôn vàn những thước phim kể lại hành trình dịch chuyển, trải nghiệm đi về phía ánh sáng của mỗi người theo những cách riêng, đều được truyền đi liên tục trên mạng xã hội những ngày cuối năm 2025.

Ai cũng có một "Hành Trình Mặt Trời" rạng ngời trong tim!

"Hành Trình Mặt Trời" là trào lưu do thương hiệu lữ hành quốc dân Vietravel phát động, nhanh chóng chạm đến cảm xúc của đông đảo netizen mạng bởi những giá trị nhân văn đầy ý nghĩa phía sau.

Mỗi bức ảnh là một lát cắt ký ức – được kể lại bằng cảm xúc rất riêng của mỗi nhân vật trong hành trình của chính mình.

Cách tham gia đơn giản chỉ là chọn những điểm đến bạn từng đi qua, giai điệu âm nhạc bạn yêu thích, để tạo nên chiếc MV "Hành Trình Mặt Trời" của riêng mình ngay từ tài khoản Zalo Mini App. Song những giá trị cảm xúc xuyên suốt quá trình khởi tạo video và chia sẻ "Hành Trình Mặt Trời" mới chính là mục tiêu mà Vietravel hướng tới.

Cụ thể hơn, "Hành Trình Mặt Trời" làm sống lại những cảm xúc trong khoảnh khắc giao hòa giữa quá khứ và hiện tại - truyền cảm hứng nhìn lại hành trình dịch chuyển đáng nhớ của mỗi người khi khép lại năm 2025, khơi dậy những vùng ký ức đang nằm đâu đó trong điện thoại và xa hơn nữa - là hàng triệu tia nắng gom lại từ những câu chuyện nhỏ sẽ tạo nên sức mạnh cộng đồng để vươn xa, đi xa hơn trong 2026.

Từ những điểm đến rải rác, hành trình được gom lại thành một câu chuyện – gọn gàng, cảm xúc và mang những chất rất riêng của mỗi người.

"Mỗi người đều có một "Hành Trình Mặt Trời" rất riêng. Đó có thể là chuyến đi xa để mở rộng thế giới quan, cũng có thể là những khoảnh khắc nhỏ, đủ để tiếp thêm năng lượng và cảm hứng cho hành trình sống. Tại Vietravel, chúng tôi tin rằng khi những hành trình ấy được sẻ chia, giá trị không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở cách mỗi cá nhân lan tỏa cảm xúc tích cực đến cộng đồng", fanpage của Vietravel đăng tải.

Không chỉ ghi dấu điểm đến, "Hành Trình Mặt Trời" trên Zalo Mini App của Vietravel biến mỗi chuyến đi thành một câu chuyện mang đậm dấu ấn cá nhân.

Cùng Vietravel gom nắng từ hàng triệu chuyến đi

Ngay khi khởi tạo trào lưu này, Vietravel đã tiên phong truyền cảm hứng về "Hành Trình Mặt Trời" của riêng thương hiệu, gắn với những khoảnh khắc thắp rạng ngời muôn nẻo suốt 30 năm đồng hành cùng hàng triệu người Việt. Chương mới đang được thương hiệu lữ hành mở ra, gom nắng lên bản đồ mặt trời của người Việt - để dù là dưới vầng dương của cực đông Tổ quốc mình hay cực quang của Địa cầu này, đâu đâu cũng có dấu chân của người Việt.

Các tín đồ mê dịch chuyển như Win Đi Bay, Hải Đăng Hay đi, Bửu Vi vu… cho đến cộng đồng Ghiền Du Lịch, Việt Nam Ơi!, Ở Đâu Cũng Chụp, Check in Vietnam… đều đang lan tỏa mạnh mẽ trào lưu này. Vô vàn thước phim ngắn và lời kể đầy cảm xúc của cộng đồng netizen nghiện đi, còn góp phần tạo ra dòng chảy nội dung tích cực trên mạng xã hội.

TikToker Bửu Vi Vu chia sẻ: "Năm qua, Bửu đã đặt chân đến một châu lục mới, khám phá thêm vài tỉnh thành trên quê hương Việt Nam. Đi qua những vùng đất bình yên và cả những nơi khiến mình phải thốt lên quá kỳ vĩ, xinh đẹp. Bửu được gặp nhiều người tâm huyết với quê hương, gặp đơn vị lữ hành uy tín đã 30 năm vững vàng một lời hứa - Đưa người Việt chạm tới những chân trời mới. Và để nhìn lại hành trình vi vu trong 2025, Bửu đã dùng Zalo Mini App Vietravel tạo nên chiếc clip ‘Hành Trình Mặt Trời’ để những chuyến vi vu ấy không chỉ là trải nghiệm riêng, mà có thể lan tỏa cảm hứng đến nhiều người".

Khi một hành trình khép lại, Mặt Trời lại mở ra thêm những điểm sáng mới trên bản đồ trải nghiệm.

Đặc biệt, cộng đồng mạng đánh giá cao những nỗ lực của Vietravel, khi là thương hiệu lữ hành mở đường cho hình thức kể chuyện mới về những chuyến đi, phù hợp với nhịp sống số của thế hệ xê dịch hiện nay. Điều này đồng nhất với triết lý "Your Journey - Your Value" (Kiến tạo giá trị sống) của Vietravel, hướng đến những hành trình giàu trải nghiệm và giá trị bền vững cho khách hàng.

