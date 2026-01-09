Khách đi Vietjet từ TP.HCM đọc ngay thay đổi quan trọng từ 13/1

Những ngày đầu năm, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục bước vào giai đoạn cao điểm khi nhu cầu di chuyển của người dân đi và đến đều tăng mạnh. Giữa bối cảnh lượng hành khách đông, chỉ một thay đổi nhỏ trong khâu làm thủ tục cũng có thể khiến nhiều người bối rối, nhất là với những ai không thường xuyên bay hoặc quen theo thói quen cũ.

Mới đây, Vietjet đã phát đi thông báo quan trọng liên quan đến vị trí làm thủ tục đối với các chuyến bay nội địa khởi hành từ TP.HCM. Theo đó, kể từ ngày 13/01, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietjet sẽ chính thức chuyển sang làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

(Ảnh chụp màn hình)

Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều hành khách. Theo đó, trước đây, các chuyến bay nội địa của Vietjet tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn làm thủ tục tại nhà ga T1, tuy nhiên quầy check-in có thể được bố trí ở các sảnh khác nhau tùy chuyến bay. Từ ngày 13/1 trở đi, toàn bộ sẽ được tập trung về Sảnh A nhà ga T1, giúp thống nhất luồng làm thủ tục cho hành khách Vietjet.

Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, không ít hành khách từng rơi vào cảnh "chạy đua với thời gian" chỉ vì đến nhầm sảnh. Nhất là với những hành khách lần đầu hoặc ít khi di chuyển tại sân bay Tân Sơn Nhất, thì việc di chuyển giữa các sảnh mất không ít thời gian, đặc biệt trong giờ cao điểm. Chỉ cần đứng chờ nhầm quầy vài phút, sau đó phải kéo vali di chuyển sang khu vực khác, hành khách dễ bị rối, nguy cơ trễ giờ check-in là hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đến quá sát giờ bay.

(Ảnh: Vietjet)

Bên cạnh đó, vào thời điểm cuối năm, khi lượng người di chuyển nhiều, Vietjet cũng khuyến cáo hành khách nên chủ động đến sân bay sớm hơn so với giờ khởi hành, nên check-in online, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin nhà ga, sảnh làm thủ tục in trên vé hoặc ứng dụng của hãng. Trong bối cảnh lưu lượng khách tăng cao, chỉ cần đến sai khu vực check-in cũng có thể khiến hành trình bị gián đoạn ngoài ý muốn.

Tóm lại, từ ngày 13/01, hành khách đi Vietjet trên các chuyến bay nội địa khởi hành từ TP.HCM cần đến thẳng Sảnh A - nhà ga T1 để làm thủ tục. Việc nắm rõ thông tin này sẽ giúp chuyến đi diễn ra suôn sẻ hơn, giảm căng thẳng và tránh những sự cố không đáng có ngay từ sân bay.