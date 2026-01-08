Giới trẻ nườm nượp check-in đồi chè Cầu Đất

Các bạn trẻ check in từng góc chè xanh mướt, ánh nắng ban mai và làn sương mờ ảo để có bức ảnh ưng ý. "Mỗi góc ở đây đều như một bức tranh. Chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp để đăng ngay", bạn Quan Minh (du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ.