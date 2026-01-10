Hãng hàng không "trẻ nhất Việt Nam" đạt chỉ số đáng chú ý tháng cuối năm 2025

Xét theo năm chính thức đi vào khai thác thương mại, Sun Phú Quốc Airways hiện là hãng hàng không có "tuổi đời khai thác" trẻ nhất tại Việt Nam, khi mới bước vào giai đoạn vận hành trong giai đoạn 2024–2025. Đội bay của hãng còn ở quy mô nhỏ, nhưng được đánh giá có độ tin cậy kỹ thuật cao.

Một trong những ví dụ điển hình chính là việc tháng 12/2025 vừa qua, Sun Phú Quốc Airways ghi nhận chỉ số OTP (On-Time Performance – tỷ lệ đúng giờ) đạt 93,5%, mức cao nổi bật nếu đặt trong bức tranh chung của hàng không nội địa giai đoạn cao điểm cuối năm.

Tháng cuối cùng của năm luôn được xem là giai đoạn "thử lửa" đối với ngành hàng không, khi nhu cầu đi lại tăng mạnh, mật độ khai thác dày và nguy cơ trễ chuyến thường lan rộng theo hiệu ứng dây chuyền. Trong bối cảnh đó, việc một hãng hàng không vẫn duy trì được tỷ lệ bay đúng giờ cao trở thành con số đặc biệt được giới chuyên môn cũng như khách hàng quan tâm.

Theo các báo cáo thống kê nhiều năm của Cục Hàng không Việt Nam, tháng cuối năm thường là thời điểm OTP toàn ngành suy giảm rõ rệt. Lượng khách tăng đột biến, đội tàu bay và tổ bay phải khai thác với cường độ cao, trong khi hạ tầng sân bay và điều hành không lưu vốn đã chịu áp lực lớn. Chỉ cần một sự cố kỹ thuật nhỏ hoặc chậm trễ mặt đất ở một chặng bay, lịch khai thác cả ngày có thể bị ảnh hưởng dây chuyền.

Trong bối cảnh đó, OTP trung bình của các hãng nội địa thường chỉ dao động quanh mức 65–75%, thậm chí thấp hơn ở một số thời điểm cao điểm. Vì vậy, việc một hãng duy trì được tỷ lệ đúng giờ trên 90% trong tháng 12 được xem là kết quả không phổ biến.

Theo phân tích của giới chuyên môn, một số yếu tố nền tảng có thể góp phần tạo nên chỉ số OTP đáng chú ý này, gồm chu kỳ bảo dưỡng được tối ưu, hạn chế tình trạng tàu bay phải nằm chờ do sự cố kỹ thuật, cùng việc đồng bộ điều hành bay và dịch vụ mặt đất ngay từ giai đoạn đầu khai thác. Khi quy mô còn gọn, khả năng kiểm soát lịch bay và xử lý độ trễ phát sinh cũng linh hoạt hơn so với các hãng có mạng bay lớn.

OTP ở những hãng hàng không khác

Như đã nói ở trên, thống kê nhiều năm cho thấy OTP dịp cao điểm lễ Tết thường chỉ quanh 65–75%, song từng có những giai đoạn nổi bật ở một số hãng. Bamboo Airways từng nhiều lần dẫn đầu bảng xếp hạng đúng giờ, có thời điểm ghi nhận OTP trên 90%, thậm chí tiệm cận 95–96% trong các tháng thấp điểm hoặc đầu năm.

Vietnam Airlines thường duy trì OTP quanh 75–80% ở những giai đoạn vận hành ổn định và từng được các tổ chức quốc tế xếp vào nhóm hãng đúng giờ tốt của khu vực. Trong khi đó, Vietjet Air do quy mô mạng bay lớn và tần suất cao, OTP thường biến động mạnh hơn, có thời điểm chỉ quanh 50–60% vào mùa cao điểm.

Các chuyên gia nhận định, OTP cao không chỉ phản ánh năng lực vận hành mà còn tác động trực tiếp tới trải nghiệm hành khách: Giảm thời gian chờ, hạn chế phát sinh chi phí và giúp lịch trình liền mạch hơn. Dù vậy, trong mùa lễ Tết – khi rủi ro trễ chuyến tăng – du khách vẫn nên ưu tiên các chuyến bay sáng sớm, chừa biên độ thời gian cho lịch trình nối chuyến, theo dõi sát thông báo của hãng và sân bay. Đồng thời cân nhắc vé linh hoạt để dễ điều chỉnh khi cần.

Đây là những khuyến nghị thực tế giúp giảm thiểu tác động từ biến động OTP vốn khó tránh trong cao điểm di chuyển.