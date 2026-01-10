Cận cảnh chậu bưởi Diễn giá 150 triệu đồng tại TP.HCM

Chậu bưởi Diễn giá 150 triệu đồng tại TP.HCM.
Chậu bưởi Diễn size cực đại đang được trưng bày tại nhà vườn Thanh Giang (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP.HCM) gây choáng ngợp với mức giá lên tới 150 triệu đồng. Theo anh Cao Quang Hà (chủ vườn), đây là một trong những chậu bưởi hiếm nhất từng được vận chuyển vào TP.HCM dịp Tết.
Điểm đặc biệt của chậu bưởi Diễn này nằm ở cấu trúc “độc nhất vô nhị”: không phải một cây đơn lẻ mà là bốn cây bưởi gieo từ hạt, mọc sát nhau từ khi còn rất nhỏ. Theo nhà vườn, các cây không hề ghép mà phát triển tự nhiên, dính liền thành một khối thống nhất. Cách trồng này tạo nên dáng cây khỏe khoắn, liền mạch, khác biệt hoàn toàn so với các chậu bưởi ghép cành phổ biến trên thị trường hiện nay.
Chậu bưởi Diễn này có khoảng 400 trái bưởi thực, tức trái được nuôi tự nhiên chứ không phải trái ghép trang trí. Số lượng trái dày đặc phủ kín toàn bộ tán cây, tạo nên vẻ sung túc - yếu tố rất được ưa chuộng trong chơi cây ngày Tết. Theo anh Hà, để cây giữ được lượng trái lớn như vậy đòi hỏi quá trình chăm sóc nhiều năm liền, từ việc chọn giống, dưỡng rễ đến canh thời điểm cho ra hoa, kết trái chuẩn xác.
Nhà vườn nhấn mạnh đây là bưởi hạt, gieo trồng từ hạt giống tự nhiên nên thân cây phát triển theo dáng “một cốt”, tức thân thẳng, trực diện từ gốc lên ngọn. Theo quan niệm chơi kiểng truyền thống, dáng cây này tượng trưng cho người quân tử, sự ngay thẳng và bền bỉ, vì vậy được nhiều khách hàng ở TP.HCM sẵn sàng trả giá cao hơn so với bưởi chiết cành.
Kích thước của chậu bưởi được đánh giá là “khủng” bậc nhất thị trường ở TP.HCM năm nay. Cả cây và chậu nặng từ 3 đến 4 tấn, chiều cao tổng thể khoảng 3,7 m, tán rộng lên đến 4 m.
Để đưa được “siêu cây” này từ miền Bắc vào TP.HCM, nhà vườn phải dùng các cọc tre được dùng để đôn lưới giữa tán, đồng thời các ngọn cao được kéo áp sát vào thân cây bằng dây cố định và đưa lên xe. Khi đến nơi, dây được tháo ra, các cành tự bung trở lại, gần như không ảnh hưởng đến dáng cây ban đầu.
Khi được đưa từ khí hậu mát mẻ miền Bắc vào cái nóng của TP.HCM, cây bưởi dễ gặp tình trạng sốc nhiệt, cháy lá. Để khắc phục, nhà vườn phải tưới nước thường xuyên, bổ sung phân bón và dưỡng chất nhằm giữ ẩm, giúp lá bóng mượt và kích thích cây bung lộc non. Theo dự kiến, lộc non sẽ trổ bông vào khoảng ngày 18-20 tháng Chạp, góp phần duy trì sức sống cho cây trong suốt mùa Tết.
Một trong những yếu tố khiến khách hàng sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng là độ bền vượt trội của cây bưởi Diễn. Nhà vườn cam kết cây có thể chơi được trên 7 tháng, kéo dài đến tận tháng 7, tháng 8 năm sau.
Nhà vườn khẳng định không sử dụng hóa chất làm đẹp trái, bởi bưởi Diễn rất nhạy thuốc, chỉ cần phun là cuống cháy và trái rụng sạch sau vài ngày. Điều này giúp người chơi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.
Bên cạnh bưởi Diễn, nhà vườn Thanh Giang còn trưng bày cặp quýt chu sa đến từ Hưng Yên, cao gần 4 m, sai hàng ngàn trái. Quýt có màu cam đỏ rực, nổi bật trong không gian trưng bày và thường được đặt ở những vị trí trang trọng.
Về giá cả, quýt chu sa tại miền Bắc có giá khoảng 35-40 triệu đồng/cặp, nhưng khi vận chuyển vào TP.HCM, mức giá tăng lên 55 - 60 triệu đồng do chi phí vận chuyển cao và rủi ro rụng trái lớn. Tuy nhiên, độ bền của quýt không bằng bưởi, chỉ trưng được đến khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 Âm lịch. Đây cũng là lý do người tiêu dùng phía Nam vẫn ưu tiên bưởi Diễn – loại cây có thể chơi lâu, bền dáng và ít rủi ro hơn.