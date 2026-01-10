Vì sao giường ở khách sạn thường có 4 chiếc gối? Mục đích đặc biệt nhiều người đã bỏ qua

Khi nhận phòng khách sạn, không ít du khách thắc mắc vì sao trên giường thường được xếp sẵn tới bốn chiếc gối, nhiều hơn nhu cầu ngủ thông thường. Thực tế, chi tiết này không chỉ để “cho đẹp”, mà gắn với tiêu chuẩn dịch vụ, trải nghiệm giấc ngủ và cả yếu tố sức khỏe của khách lưu trú.

Cụ thể, theo các chuyên gia trong ngành lưu trú, hiện không có quy định pháp lý hay tiêu chuẩn quốc tế bắt buộc mỗi giường khách sạn phải có đúng 4 chiếc gối. Các hệ thống xếp hạng sao chủ yếu đánh giá chất lượng giấc ngủ, mức độ thoải mái và khả năng đáp ứng nhu cầu cá nhân của khách, chứ không chấm điểm dựa trên số lượng gối.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều khách sạn từ phân khúc trung cấp trở lên (3–5 sao) vẫn lựa chọn đặt sẵn 4 gối cho giường đôi hoặc giường lớn. Theo phân tích của trang chuyên về đồ vải khách sạn Eliya Linen, việc cung cấp nhiều gối giúp khách linh hoạt điều chỉnh tư thế ngủ, đồng thời tạo cảm giác căn phòng được chăm chút và cao cấp hơn.

Trang này nhận định: việc “dư gối” còn là một cách nâng cao cảm nhận về chất lượng dịch vụ, có thể tạo khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm lưu trú của khách. Ở phân khúc cao cấp, 4 chiếc gối thậm chí chỉ là mức cơ bản. Nhiều khách sạn 4–5 sao còn triển khai “pillow menu” – thực đơn gối, cho phép khách lựa chọn loại gối phù hợp với sở thích và thể trạng.

Theo bài viết “Pillow Menu in Hotels: What is a Pillow Menu?” trên website của khách sạn Calista (Thổ Nhĩ Kỳ), các khách sạn áp dụng pillow menu nhằm “nâng cao sự thoải mái của khách bằng những lựa chọn gối phù hợp với nhu cầu giấc ngủ cá nhân”, từ đó cải thiện chất lượng nghỉ ngơi và mức độ hài lòng.

Có những khách sạn thậm chí cho khách hàng tùy chọn số lượng gối (Ảnh minh họa)

Nhiều gối giúp ngủ ngon, sử dụng linh hoạt hơn

Các chuyên gia về giấc ngủ cho rằng mỗi người có tư thế ngủ khác nhau – nằm ngửa, nằm nghiêng hay nằm sấp – và độ cao, độ mềm của gối ảnh hưởng trực tiếp tới cổ, vai và cột sống. Việc có sẵn nhiều gối giúp khách dễ dàng tự điều chỉnh, hạn chế tình trạng mỏi cổ hoặc đau lưng khi ngủ ở môi trường lạ.

Bên cạnh hai chiếc gối chính dùng khi ngủ, các gối bổ sung có thể được dùng để điều chỉnh tư thế nằm, giúp nâng đỡ cổ và vai tốt hơn, đặc biệt với những người quen ngủ nghiêng hoặc dễ bị mỏi cổ. Khi không ngủ, gối còn đóng vai trò như điểm tựa lưng khi khách ngồi đọc sách, xem TV hay làm việc trên giường, giúp giảm áp lực lên cột sống.

Nhiều du khách cũng sử dụng gối để kê chân, hỗ trợ tuần hoàn máu và tạo cảm giác dễ chịu sau một ngày di chuyển nhiều. Nhờ đó, số lượng gối nhiều hơn mang lại sự linh hoạt trong sinh hoạt và góp phần cải thiện chất lượng nghỉ ngơi trong suốt thời gian lưu trú.

Theo các tài liệu tư vấn dịch vụ lưu trú của Hotel Contract Beds (Anh), việc cung cấp đa dạng gối là một trong những yếu tố giúp đảm bảo “kỳ nghỉ yên tĩnh và thoải mái” cho mọi đối tượng khách.