Mua vé máy bay Tết tốn cả tháng lương, nhiều người đổi ý 'xuân này không về'

Vốn đã lường trước dịp cao điểm sẽ đông đúc, khó khăn hơn trong việc di chuyển nên anh Phạm Đức Ngọc (quê Thái Nguyên, đang làm việc tại TP.HCM) đã tìm và mua vé máy bay Tế t cho cả gia đình từ trước 2 tháng.

Theo đó, dự kiến lịch trình gia đình anh Ngọc đi từ TP.HCM về Hà Nội rồi lên Thái Nguyên với 4 người gồm 2 vợ chồng, con trai 3 tuổi và bà ngoại, tổng chi phí cho vé khứ hồi là hơn 20 triệu. Thời điểm anh tính mua giá vé vẫn còn bình ổn, chưa tăng giá. Nếu thời điểm này tìm mua vé thì giá đã tăng hơn gần 2 lần, gần 50 triệu đồng.

"Ngoài vé máy bay, mình dự trù khoảng 3 - 5 triệu cho chi phí đi lại, tiền lì xì, tiền quà biếu bố mẹ nội ngoại 2 bên và anh chị em họ hàng... Chưa kể thêm các chi phí tiêu dùng khác cũng khoảng 5 - 10 triệu. Vì thế nếu không tìm và đặt mua vé sớm, giờ chắc chắn sẽ hoãn kế hoạch về quê ăn Tết vì giá quá chát”, anh Ngọc chia sẻ.

Theo anh Ngọc, trường hợp của gia đình cũng không phổ biến, bởi công việc của vợ chồng anh là kinh doanh vật liệu xây dựng tại nhà nên có thể chủ động thời gian, lịch đi lại, nghỉ ngơi.

Giá vé đắt đỏ, nhiều người hoãn kế hoạch về quê đón Tết. (Ảnh minh hoạ).

Không chủ động thời gian như anh Ngọc, chị Nguyễn Thị Minh Anh, sinh 2000, quê Hà Nội, hiện làm việc tại TP.HCM cho biết, hơn 1 năm chưa về nhà do công việc bận rộn và không chủ động được thời gian.

Theo chị Minh Anh, năm 2025, chị tiết kiệm chút tiền để gom góp mua vé máy bay về quê. Hiện, chị tìm mua vé máy bay nhưng giá quá cao, tổng chi phí cho tiền vé máy bay lên đến hơn 10 triệu, chi phí đi lại khác cũng có thể lên đến cả chục triệu. Đó là chưa tính quà cáp, tiền lì xì...

" Nếu chọn lịch bay đúng theo thời gian được nghỉ Tết: Vé chiều đi vào ngày 13/2 (26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và chiều về ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), giá vé máy bay khứ hồi sẽ rơi vào khoảng 7 - 12 triệu đồng/cặp, tùy thời điểm. Làm cả năm không đủ tiền về nhà ăn Tết là có thật”, Nguyễn Thị Minh Anh nói khi xem giá vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán.

Theo chị Minh Anh, với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, một cặp vé máy bay về quê ăn Tết vậy là cũng ngốn gần hết cả tháng lương. Chưa kể thêm các khoản chi khác trong dịp này.

"Nếu như quyết định chuyến về nhà ăn Tết, coi như “đi tong” cả năm đi làm, thậm chí nếu mạnh tay để không “lép vế” với bạn bè, người thân, tôi còn phải vay mượn thêm. Nhưng Tết ai cũng gom góp tiền để về quê, để chi tiêu, biết mượn ai”, chị Minh Anh băn khoăn.

Truy cập vào trang web của một số hãng, vé máy bay khứ hồi chặng TP.HCM về Vinh (Nghệ An) đã bán hết.

Trước việc giá vé máy bay tăng quá cao, nhiều người đang sống và làm việc tại TP.HCM đã phải thay đổi kế hoạch về quê ăn Tết để tiết kiệm chi phí.

Giữa tháng 12/2025, gia đình anh Lê Phong (quê Nghệ An) tìm vé máy bay về quê Nghệ An ngày 26, 27 tháng Chạp, vào mùng 6 Tết Bính Ngọ, nhưng các trang website các hãng, một số app liên kết đều báo đã hết hạng vé phổ thông.

Theo anh, Tết ai cũng mong sẽ sum vầy, đoàn tụ bên gia đình vào dịp Tết vì nghỉ dài ngày và cả năm đi làm, dù mọi thứ khá đắt đỏ. Hết vé máy bay hạng phổ thông, anh tham khảo thêm vé xe, vé tàu, do thời gian di chuyển khá lâu cộng thêm có con nhỏ nên anh đã quyết định "xuân này con không về".

"Thời điểm trước Tết Dương lịch tôi xem đã hết các loại vé phổ thông, còn nếu mua cặp vé khứ hồi hạng thương gia về quê ăn Tết cổ truyền mất cả tháng lương thì mình phải đắn đo, cân nhắc. Tôi ngẫm lại sẽ dành phần tiền đó để gửi biếu bố mẹ mua sắm Tết. Ra Giêng, khi giá vé máy bay hạ nhiệt, tôi sẽ về thăm gia đình”, anh Lê Phong (quê Nghệ An) nói.

Giá vé máy bay tăng gấp đôi, nhiều chặng “cháy vé”

Thị trường hàng không cao điểm Tết Nguyên đán 2026 đang chứng hiện một nghịch lý: nguồn cung ghế tăng mạnh nhưng áp lực chi phí vẫn đè nặng lên hành khách.

Với dự báo nhu cầu đi lại dịp Tết tăng vọt, các hãng hàng không Việt đang thực hiện đợt bổ sung nguồn lực quy mô lớn chưa từng có.

Dẫn đầu là Vietjet với chiến dịch tăng cường đội tàu lớn nhất từ trước tới nay. Chưa đầy một tháng, hãng đưa về 22 tàu bay, bao gồm cả máy bay mới và máy bay thuê ướt, nâng năng lực khai thác lên mức kỷ lục. Một số hãng khác cũng lần lượt bổ sung tàu bay, từng bước khôi phục đội bay sau giai đoạn thu hẹp.

Nhu cầu đi lại dịp Tết tăng cao, đến thời điểm này chặng hết vé.

Vietjet dự kiến tăng khoảng 380 chuyến, tương đương 78.000 chỗ; Vietnam Airlines tăng gần 270 chuyến với khoảng 45.000 chỗ. Mục tiêu là "đón đầu" dòng người về quê, hạn chế tình trạng khan hiếm vé cục bộ.

Tuy vậy, thực tế cho thấy việc bổ sung hàng trăm chuyến bay chỉ giúp thị trường tránh được cảnh "cháy vé" trên một số chặng, chứ chưa đủ sức kéo mặt bằng giá xuống trong các ngày cao điểm. Nhiều chặng từ TP.HCM đi miền Trung và Bắc Trung Bộ đã sớm kín chỗ vào những ngày cao điểm, giá vé tăng gấp đôi so với ngày thường và tăng cả triệu đồng so với cùng thời điểm năm 2025.

Trên trục bay nhộn nhịp nhất TP.HCM - Hà Nội, hành khách vẫn còn lựa chọn cho chiều đi vào các ngày 25 - 26 tháng Chạp, song giá vé đã chạm trần.

Theo đó, giá vé 1 chiều chặng TP.HCM - Hà Nội của hãng Vietjet ngày 13/2 (26 Tết) là 3,7 triệu đồng; của Vietravel Airlines có mức giá 3,8 triệu đồng; của Bamboo Airways, Sun Phú Quốc Airways và VietNam Airlines có cùng mức giá 3,9- 4,1 triệu đồng. Mức giá này tăng khoảng 500-800 nghìn đồng/chiều so với đi tại thời điểm này.

Ngược lại, chặng Hà Nội – TP.HCM sau tết của các hãng gần như không còn hạng ghế phổ thông, chỉ còn hạng thương gia, mức giá cao nhất lên đến 10 triệu đồng/chiều.

Cụ thể, giá vé của Bamboo Airways đi ngày 22/2 (tức 6 Tết) là hơn 8,7 triệu đồng; Sun Phú Quốc Airways là 9,9 triệu đồng; VietNam Airlines có mức giá 9,9 triệu đồng. Riêng Vietjet Air không tìm thấy thông tin.

Nếu đặt vé chặng TP.HCM - Hà Nội vé hạng phổ thông 3,7 triệu, vé chiều ngược lại Hà Nội - TP.HCM có giá gần 10 triệu; tổng cặp vé khứ hồi khoảng 13,7 triệu đồng.

Các chặng "nóng" khác giá cũng không hề dễ chịu, nhiều chặng, nhiều ngày đã “cháy vé”.

Cụ thể, giá vé chặng TP.HCM - Đà Nẵng dao động 3,2 - 3,6 triệu đồng/chiều; TP.HCM - Quy Nhơn khoảng 3,3 - 3,5 triệu đồng/chiều. Những chặng ngắn như TP.HCM - Buôn Ma Thuột cũng đã chạm ngưỡng 3 triệu đồng/chiều vào những ngày sát Tết.

Riêng chặng TP.HCM - Hải Phòng từ ngày 11-15/1 (tức từ ngày 24-28 Tết) đã hết vé.

Chặng TP.HCM - Thanh Hoá ngày 10/2 (23 Tết) còn 10 vé của hãng hàng không Vietjet, mức giá 5,3 triệu đồng; từ ngày 11-15/1 (tức từ ngày 24-28 Tết) chặng này cũng hết vé.

Chặng TP.HCM - Nghệ An từ ngày 10/2 (23 Tết) còn 11 vé của hãng hàng không Vietnam Airlines, mức giá 6,1 triệu đồng. Các ngày từ 11 - 15/1 (tức từ ngày 24 - 28 Tết) chặng này cũng hết vé.