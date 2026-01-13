Lạ đời tiệc cuối năm của Cà Phê Muối Chú Long, nhìn không kỹ còn tưởng lễ trao giải

Những ngày cuối năm, khi guồng quay công việc dần chậm lại, cũng là lúc các công ty, doanh nghiệp tất bật chuẩn bị cho Year End Party (YEP) - bữa tiệc tổng kết quen thuộc để nhìn lại hành trình đã qua và tiếp thêm tinh thần cho năm mới. Từ những buổi tiệc ấm cúng nội bộ đến các sự kiện quy mô lớn, YEP dường như đã trở thành "đặc sản" không thể thiếu mỗi dịp cuối năm. Giữa không khí ấy, Cà Phê Muối Chú Long bất ngờ gây chú ý khi tổ chức tiệc cuối năm theo cách không ai ngờ tới.

(Ảnh: Cà Phê Muối Chú Long)

Trên fanpage chính thức, Cà Phê Muối Chú Long liên tục đăng tải những thông tin về "Year End Party đầu tư nhất từ trước đến nay", nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ, năm 2025 là một năm nhiều biến động, với không ít thách thức nhưng cũng đầy dấu ấn. Và trong hành trình ấy, mỗi cá nhân trong tập thể đã góp phần tạo nên "hương vị" rất riêng cho thương hiệu cà phê muối vốn đã quen mặt với nhiều thực khách.

Chính vì vậy, để khép lại năm 2025 một cách trân trọng, chú Long cho biết đã dành rất nhiều tâm huyết cho bữa tiệc Vinh danh & Tri ân, được tổ chức vào dịp cuối tuần. Đây không chỉ là một buổi tiệc tổng kết thông thường, mà là dịp để cùng nhau nhìn lại, ghi nhận những nỗ lực thầm lặng phía sau quầy cà phê, đồng thời tiếp thêm năng lượng cho chặng đường phía trước.

Điều khiến bữa tiệc này thực sự "lạ đời" nằm ở concept được lựa chọn. Thay vì tổ chức một Year End Party quen thuộc, Cà Phê Muối Chú Long quyết định biến sự kiện thành một lễ trao giải thu nhỏ, với tên gọi Cà phê muối Awards. Ngay từ cái tên, nhiều người đã phần nào hình dung được mức độ đầu tư của bữa tiệc.

(Ảnh: Cà Phê Muối Chú Long)

Theo những hình ảnh được chia sẻ, không gian sự kiện được setup chỉn chu với thảm đỏ trải dài, backdrop thiết kế bài bản, ánh sáng sân khấu được chăm chút kỹ lưỡng. Nhìn thoáng qua, không ít người thừa nhận rằng nếu không đọc kỹ thông tin, rất dễ nhầm đây là một lễ trao giải chuyên nghiệp chứ không phải tiệc cuối năm của một quán cà phê.

Không dừng lại ở phần hình thức, Cà phê muối Awards còn có đầy đủ các hạng mục trao cúp, trao giải dành cho những tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong năm. Bữa tiệc càng thêm sôi động với các màn biểu diễn đến từ những MC và ca sĩ nổi tiếng, mang lại không khí vừa trang nghiêm, vừa giải trí. Sự kết hợp giữa phần vinh danh và phần biểu diễn khiến sự kiện mang màu sắc của một đêm gala đúng nghĩa, nơi cảm xúc được đẩy lên trọn vẹn trước thềm năm mới.

(Ảnh: Cà Phê Muối Chú Long)

Đáng chú ý, chú Long cũng xuất hiện đầy lịch lãm, khác hẳn hình ảnh quen thuộc phía sau quầy cà phê muối thường thấy trên truyền thông. Sự chỉn chu trong từng chi tiết, từ không gian, kịch bản cho đến sự hiện diện của người đứng đầu, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ về mức độ đầu tư cho một buổi tiệc cuối năm.

(Ảnh: Cà Phê Muối Chú Long)

Cà Phê Muối Chú Long là một trong những thương hiệu cà phê muối được nhiều người biết đến trong vài năm gần đây, nổi bật với hương vị cà phê đậm đà kết hợp lớp kem muối béo mặn đặc trưng, đặc biệt là mức giá phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng. Không chỉ thu hút khách địa phương, Cà Phê Muối Chú Long còn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và được nhiều du khách tìm đến. Hiện nay, Cà Phê Muối Chú Long đã mở chi nhánh ở rất nhiều nơi khắp cả nước.

Ngay sau khi những hình ảnh của sự kiện được đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng bàn tán rôm rả. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những Year End Party "độc lạ" nhất mùa cuối năm, khi một thương hiệu cà phê lại tổ chức tiệc cuối năm chẳng khác nào lễ trao giải. Không ít người còn nhận xét, Cà Phê Muối Chú Long quả thật "chơi lớn" với bữa tiệc cuối năm này.