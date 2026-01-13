3 món ăn “hút lộc” cho chòm sao may mắn trong tuần giữa tháng 1

Bước sang tuần mới, nhiều người có thói quen xem tử vi, xem vận trình để biết mình nên tiến hay lùi, nên liều hay giữ. Nhưng ít ai để ý rằng, trong quan niệm chiêm tinh và phong thủy đời sống, ăn uống cũng là một cách điều chỉnh năng lượng rất đơn giản mà hiệu quả.

Với những chòm sao được xem là may mắn trong tuần này, việc chọn đúng món ăn không chỉ giúp ngon miệng, mà còn mang ý nghĩa kích hoạt tinh thần tích cực, hút lộc, giữ may – ít nhất là để khởi đầu tuần mới nhẹ nhàng và suôn sẻ hơn.

Nhóm Lửa (Bạch Dương – Sư Tử – Nhân Mã): Canh nóng, món có nước

Ảnh minh họa

Tuần mới, nhóm Lửa được dự báo có nhiều động lực, dễ gặp cơ hội công việc, nhưng cũng dễ… hao năng lượng vì quá vội vàng.

Món nên ăn:

Canh gà, canh rau củ

Canh rong biển, súp nóng

Món hầm nhẹ

Theo quan niệm phong thủy, món có nước giúp điều hòa hỏa khí, giữ cho tinh thần tỉnh táo nhưng không quá bốc đồng. Ăn canh nóng đầu tuần được xem là cách "dẫn lộc mềm", giúp công việc trôi chảy hơn.

Khuyên: Ăn nóng để hạ cái nóng trong đầu.

Nhóm Đất (Kim Ngưu – Xử Nữ – Ma Kết): Cơm nhà, món truyền thống

Nhóm Đất trong tuần mới được đánh giá cao về độ ổn định và khả năng giữ tiền, nhưng dễ căng thẳng vì lo nghĩ quá nhiều.

Món nên ăn:

Cơm trắng – cá kho – rau luộc

Thịt rim, trứng kho

Canh rau ngót, canh cải

Dân gian tin rằng, ăn món quen – món nhà giúp nhóm Đất "giữ khí", không bị xao động bởi những biến số bên ngoài. Tuần này, càng ăn đơn giản, vận trình càng ổn.

Nhóm Khí (Song Tử – Thiên Bình – Bảo Bình): Món nhẹ, vị thanh

Nhóm Khí bước vào tuần mới với nhiều ý tưởng, nhiều cuộc trò chuyện, dễ có tin vui bất ngờ. Tuy nhiên, việc ăn uống thất thường lại dễ khiến tinh thần phân tán.

Món nên ăn:

Salad trộn nhẹ

Bún, miến, phở nước trong

Trái cây tươi, sữa chua

Theo quan niệm chiêm tinh, món ăn thanh vị giúp đầu óc sáng, nói năng trôi chảy, thuận lợi cho giao tiếp – yếu tố then chốt của nhóm Khí trong tuần này.

Khuyên: Ăn nhẹ để đầu óc nhẹ.

Nhóm Nước (Cự Giải – Bọ Cạp – Song Ngư): Món ấm, vị ngọt tự nhiên

Ảnh minh họa

Nhóm Nước trong tuần mới khá nhạy cảm, dễ bị cảm xúc chi phối. Việc chọn món ăn phù hợp được xem là cách giữ vía và ổn định tâm trạng.

Món nên ăn:

Cháo, súp

Canh bí đỏ, canh củ sen

Món có vị ngọt tự nhiên

Dân gian quan niệm, vị ngọt là vị của an yên, giúp nhóm Nước bớt lo nghĩ, ngủ ngon hơn và giữ được năng lượng tích cực cho cả tuần.

Khuyên: Ăn ấm để lòng yên.

Ăn để vui, ăn để lấy tinh thần cho tuần mới

Không ai khẳng định ăn đúng món là tiền sẽ tự rơi vào túi. Nhưng trong nhịp sống bận rộn, một bữa ăn hợp năng lượng đôi khi đủ để: tinh thần tốt hơn, công việc nhẹ hơn, mọi việc bớt trục trặc không đáng có.

Và nếu một tuần mới bắt đầu bằng một bữa ăn ngon, đúng tâm trạng, thì dù may mắn đến sớm hay muộn, bạn cũng đã thắng được… chính mình.