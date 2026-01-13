Báo Mỹ: Việt Nam là 'cường quốc du lịch đang lên' ở Đông Nam Á, lọt Top đáng đến

Việt Nam vừa được vinh danh trong số những điểm đến hàng đầu toàn cầu bởi một trong những ấn phẩm du lịch đáng tin cậy nhất thế giới, tờ New York Times. Ấn phẩm nổi tiếng này đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ 34 trong danh sách 52 Địa điểm nên đến năm 2026.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên tờ New York Times

Theo cẩm nang du lịch thường niên được mong đợi nhất của New York Times, "Việt Nam là một cường quốc du lịch đang lên ở Đông Nam Á, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm với nền ẩm thực nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ – từ núi non đến rừng nhiệt đới – và lịch sử lâu đời từ thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên."

New York Times nhận định, với những khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng du lịch dự kiến hoàn thành vào năm 2026, Việt Nam đang chuẩn bị đón nhận làn sóng du khách mới.

Giai đoạn đầu xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thành vào tháng 6. Sau khi xây dựng xong, cảng hàng không mới này sẽ trở thành sân bay lớn nhất cả nước, với năng lực vận chuyển khoảng 100 triệu hành khách.

Một số khách sạn sang trọng bậc nhất cũng sẽ khai trương các địa điểm mới trong năm nay: bao gồm Park Hyatt trên đảo Phú Quốc - hòn đảo nổi tiếng với những bãi biển cát trắng; Four Seasons ở Hà Nội; và Nobu ở Đà Nẵng.

Chính phủ cũng đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách đến Việt Nam bằng cách mở rộng và gia hạn miễn thị thực cho công dân của một số quốc gia được chọn.