Báo Mỹ ca ngợi Việt Nam là "cường quốc du lịch" đang trỗi dậy mạnh mẽ

Mới đây, trong danh sách "52 Places to Go in 2026" (52 điểm đến nên ghé trong năm 2026), tờ New York Times đã dành nhiều lời nhận xét đáng chú ý cho Việt Nam, gọi đây là "một cường quốc du lịch đang bứt phá" tại khu vực Đông Nam Á. Nhận định này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn cộng đồng yêu du lịch, bởi nó phản ánh khá rõ bức tranh toàn cảnh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

Hình ảnh cáp treo Hòn Thơm (Phú Quốc) được New York Times chia sẻ khi nói về du lịch Việt Nam (Nguồn: Getty Image/New York Times)

Cụ thể, New York Times mô tả Việt Nam là "một cường quốc du lịch đang vươn mình, mở ra kỷ nguyên mới cho du khách". Theo tờ báo Mỹ, Việt Nam mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách quốc tế nhờ nền ẩm thực nổi tiếng toàn cầu, cảnh quan thiên nhiên đa dạng trải dài từ núi non, cao nguyên cho đến rừng mưa nhiệt đới và bờ biển nhiệt đới, cùng bề dày lịch sử hàng nghìn năm.

Đáng chú ý, yếu tố khiến Việt Nam được đánh giá cao trong giai đoạn sắp tới chính là những khoản đầu tư lớn vào hạ tầng du lịch dự kiến đồng loạt "về đích" từ năm 2026. Trong đó, theo New York Times, giai đoạn một của sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng hoàn thành vào tháng 6/2026. Khi đi vào vận hành đầy đủ, đây sẽ trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam, với công suất lên tới khoảng 100 triệu lượt hành khách mỗi năm, đóng vai trò trung tâm trung chuyển mới của khu vực.

Song song với hạ tầng hàng không, Việt Nam cũng chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt thương hiệu khách sạn siêu sang. New York Times đặc biệt nhắc đến Park Hyatt tại Phú Quốc, Four Seasons tại Hà Nội và Nobu tại Đà Nẵng. Sự hiện diện của các thương hiệu này được xem là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang từng bước định vị mình ở phân khúc du lịch cao cấp và trải nghiệm cá nhân hóa.

Không dừng lại ở đó, Việt Nam còn ghi điểm nhờ chính sách visa ngày càng cởi mở, khi liên tục mở rộng và kéo dài thời gian miễn thị thực cho công dân của nhiều quốc gia. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với các điểm đến hàng đầu trong khu vực.

Ẩm thực Việt là một trong những yếu tố thu hút du khách (Ảnh: Châu Anh)

Những đánh giá tích cực từ New York Times cũng phản ánh khá sát thực tế bức tranh du lịch Việt Nam trong năm 2025 vừa qua. Cụ thể, vào tháng 12/2025, Việt Nam chính thức chạm mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm - cột mốc mang tính lịch sử của ngành du lịch.

Sự kiện đặc biệt này được ghi nhận vào chiều 15/12/2025 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong không khí trang trọng của lễ đón do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh An Giang và các doanh nghiệp tổ chức. Đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, du lịch Việt Nam đạt được con số 20 triệu lượt khách quốc tế/năm.

(Ảnh: S)

Nhìn lại chặng đường gần một thập kỷ, từ mốc 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016 đến 20 triệu lượt năm 2025, du lịch Việt Nam đã tăng gấp đôi quy mô chỉ trong chưa đầy 10 năm - một tốc độ tăng trưởng được đánh giá là hiếm thấy trong khu vực. Riêng năm 2025, lượng khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 21 triệu lượt, vượt xa mức 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm trước đại dịch.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chỉ ghi nhận mức tăng trưởng trung bình khoảng 5%, Việt Nam lại đạt mức tăng lên tới 21%, bước vào nhóm những thị trường du lịch có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Những con số này phần nào lý giải vì sao Việt Nam đang ngày càng được các tờ báo lớn và giới quan sát quốc tế nhìn nhận như một "cường quốc du lịch đang bứt phá".

(Nguồn: New York Times)