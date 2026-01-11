Đi ăn omakase phải cọc trước 1 triệu, khách nữ gây tranh cãi khi nói các nhà hàng ở Việt Nam "đừng có lắm chuyện quá"

Vừa mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một nữ khách hàng chia sẻ trải nghiệm không mấy vui vẻ khi đặt bàn tại một nhà hàng omakase. Theo lời kể, đây là lần đầu cô đặt bàn tại một nhà hàng omakase mà gặp trải nghiệm như vậy. Cụ thể, vị khách này cho biết cô bị yêu cầu đặt cọc trước 1 triệu đồng chỉ để nhà hàng chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật trị giá khoảng 100.000 đồng. Điều khiến cô khó chịu là nếu không đặt cọc, nhà hàng sẽ không chuẩn bị bánh.

(Ảnh chụp màn hình)

Trong bài đăng, vị khách này tỏ ra bức xúc khi cho rằng, trong khi thực khách sẵn sàng chi cả chục triệu đồng cho một bữa ăn, thì việc yêu cầu đặt cọc trước lại khiến trải nghiệm trở nên "kém vui". Cô thẳng thắn nói rằng có lẽ mình "không đủ duyên" để ăn omakase tại nhà hàng này vì "không có tiền cọc", thậm chí còn đùa rằng ra ăn ở quán vỉa hè cho nhanh.

Đáng chú ý, dù sau đó đã chỉnh sửa bài viết để làm rõ khoản đặt cọc là "1 triệu đồng" chứ không phải 100.000 đồng như nhiều người hiểu nhầm, nữ khách vẫn giữ nguyên quan điểm: kể cả có đặt cọc 100.000 đồng cho một bữa ăn 10 triệu, cô cũng không chấp nhận. Theo cô, bản thân "không quan trọng phải ăn omakase", mà quan trọng hơn cả là trải nghiệm phải thoải mái. Việc bị yêu cầu đặt cọc trước khiến cô cảm thấy không vui và cho rằng các nhà hàng ở Việt Nam "đừng có lắm chuyện quá", nhất là trong bối cảnh lừa đảo qua mạng đang tràn lan. Cô cũng cho biết, nếu thích, hoàn toàn có thể bay ra nước ngoài để ăn với dịch vụ "ok hơn nhiều".

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh minh hoạ, nguồn: blog.dreamteamcomm.com)

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, phần bình luận nhanh chóng bùng nổ. Đáng nói, phần lớn ý kiến cho rằng việc đặt cọc khi ăn omakase hay fine dining là hoàn toàn hợp lý, thậm chí là điều rất bình thường. Nhiều người chỉ ra rằng với mô hình omakase, đầu bếp phải chuẩn bị nguyên liệu trước theo đúng số lượng khách, trong đó có không ít nguyên liệu tươi sống, hiếm và đắt đỏ, thậm chí phải nhập riêng cho từng suất ăn.

Không dừng lại ở đó, một số ý kiến khác cho rằng, không chỉ bữa ăn mà ngay cả chiếc bánh sinh nhật vài chục nghìn đồng cũng cần đặt cọc, bởi nếu khách hủy phút chót, toàn bộ công sức chuẩn bị sẽ bị lãng phí. Có người thẳng thắn cho rằng 1 triệu đồng đặt cọc sau đó vẫn được trừ vào hóa đơn, nên việc phản ứng gay gắt của vị khách được các cư dân mạng cho là khó hiểu.

Nhiều bình luận cũng nhấn mạnh yếu tố giữ chỗ. Omakase thường có số lượng ghế rất hạn chế, chỉ cần một nhóm đặt chỗ rồi không đến, nhà hàng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Việc đặt cọc được xem là cách để đảm bảo khách sẽ đến đúng giờ, đúng lịch, đồng thời giúp nhà hàng yên tâm chuẩn bị chu đáo nhất.

Không ít người còn phản biện trực diện quan điểm "ra nước ngoài ăn cho xịn hơn", cho rằng tại nhiều thành phố lớn, từ Việt Nam đến Singapore hay Nhật Bản, nhiều nhà hàng omakase có mức giá vài triệu đến cả chục triệu đồng đều yêu cầu đặt cọc, thậm chí thanh toán trước toàn bộ.

(Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, khi liên hệ, phía nhà hàng omakase được nhắc đến trong câu chuyện vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Dù vậy, tranh cãi lần này cho thấy mỗi nhà hàng, đặc biệt là mô hình omakase hay fine dining, đều có những quy định vận hành riêng nhằm phù hợp với cách chuẩn bị nguyên liệu, không gian và trải nghiệm mà họ theo đuổi. Việc đặt cọc hay không vì thế cũng trở thành một phần trong quy định của từng nơi, đòi hỏi khách hàng cần tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn để tránh những hiểu lầm không đáng có.