Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 tấp nập ngay hồ Hoàn Kiếm, giới trẻ hào hứng trải nghiệm gian hàng LG và loạt local brand siêu nghệ

Những ngày đầu năm, ngay giữa trung tâm Hà Nội đang diễn ra một hoạt động văn hoá - sáng tạo rất đáng để ghé thăm vào cuối tuần, thu hút đông đảo các bạn trẻ và gia đình: Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Diễn ra trong 2 ngày 10 - 11/1/2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, lễ hội quy tụ hơn 200 đơn vị, cá nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực sáng tạo, từ nghệ thuật, thiết kế, thủ công mỹ nghệ đến công nghệ và công nghiệp hoá.

Thời tiết Hà Nội những ngày này se lạnh, cái rét nhẹ rất đặc trưng của mùa đông lại vô tình khiến trải nghiệm tại lễ hội thêm phần thú vị. Giữa không gian quanh hồ Hoàn Kiếm, Nhà Bát Giác và Vườn hoa Lý Thái Tổ, việc vừa đi bộ dạo chơi, vừa khám phá các gian hàng sáng tạo, thỉnh thoảng dừng lại chụp vài bức ảnh hay tham gia một hoạt động thủ công khiến nhịp cuối tuần trở nên chậm rãi và dễ chịu hơn. Không khí lễ hội lan toả khắp khu vực trung tâm, biến nơi vốn quen thuộc thành một không gian trải nghiệm mới mẻ và đầy cảm hứng.

Không thể bỏ lỡ các hoạt động trưng bày, trải nghiệm thương hiệu thú vị

Một trong những điểm dừng chân thu hút đông đảo bạn trẻ tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 chính là không gian trải nghiệm của LG. Hướng đến giới trẻ theo tinh thần Life’s Good, LG mang đến lễ hội khu trưng bày nhiều thiết bị công nghệ quen thuộc như màn hình, TV và hệ thống âm thanh, nhưng điều khiến khách tham quan ở lại lâu hơn cả lại nằm ở khu vực trải nghiệm sáng tạo.

Không khí đông đúc, tấp nập của gian hàng LG

Tại đây, LG tổ chức hàng loạt hoạt động DIY thú vị như làm bao lì xì, trang trí túi vải, túi đựng bút, vừa mang tính thủ công vừa mang tính thủ công vừa khơi gợi tinh thần sáng tạo cá nhân. Người tham gia còn nhận được nhiều món quà nhỏ xinh mang dấu ấn LG như pin vài, sticker hay patch vải. Không gian chụp ảnh với background được thiết kế bắt mắt cũng là điểm cộng lớn, khiến nhiều bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng để có những khung hình đẹp. Có thể nói, dành trọn một ngày ở không gian trải nghiệm của LG vẫn chưa hết việc để làm, bởi hoạt động nối tiếp hoạt động, đúng với tinh thần sáng tạo trẻ không ngừng.

Nhiều bạn trẻ thích thú tham gia các hoạt động trải nghiệm sản phẩm thú vị và nhận những phần quà hấp dẫn

Rời khu trải nghiệm của LG, không khí lễ hội trở nên sôi động hơn khi tiến về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Tại đây, Honda mang đến không gian triển lãm các sản phẩm xe điện mới, kết hợp cùng sân khấu biểu diễn ngoài trời thu hút đông đảo khán giả. Trong hai ngày diễn ra lễ hội, loạt nghệ sĩ như Tăng Duy Tân, MIN, 24k.Right và Mason Nguyễn lần lượt xuất hiện, tạo nên những khoảnh khắc âm nhạc sôi nổi giữa không gian sáng tạo.

Không gian trưng bày của Honda tại sự kiện

Ở những khu vực khác, các thương hiệu như LOTTE, Licii,... cũng góp mặt với những không gian trưng bày và hoạt động tương tác nhẹ nhàng, phù hợp để khách tham quan dạo chơi, khám phá và nghỉ chân giữa hành trình trải nghiệm.

Các gian hàng bày bán những sản phẩm nhỏ xinh hút mắt giới trẻ dọc hồ Hoàn Kiếm

Bên cạnh các không gian lớn, Lễ hội Thiết kế Sáng tại Hà Nội 2026 còn gây ấn tượng mạnh bởi hệ thống hàng trăm gian hàng trải dài khu vực phố đi bộ. Đây thật sự là “thiên đường” cho những ai yêu thích sản phẩm nghệ thuật và thủ công mang đậm dấu ấn văn hoá Việt Nam. Từ sổ tay minh họa, tranh vẽ, gấu bông, móc khóa cho đến các món đồ lưu niệm nhỏ xinh, mỗi gian hàng đều được chăm chút kỹ lưỡng về ý tưởng lẫn cách trưng bày.

Nhiều thương hiệu Việt trẻ như Dính Club nổi bật với loạt móc khóa mang hình ảnh đặc trưng, những sản phẩm nhỏ nhưng tinh tế, dễ khiến người xem phải dừng lại thật lâu để ngắm nghía. Đi dọc tuyến đường gần phố Đinh Tiên Hoàng, Đinh Lễ, cảm giác như gian hàng nào cũng có câu chuyện riêng, khiến hành trình tham quan trở thành một trải nghiệm chậm, nơi người ta sẵn sàng dừng lại, trò chuyện với người bán và tìm hiểu về từng sản phẩm.

Các mặt hàng đáng yêu của Dính Club được trưng bày. Ảnh: @dinh.club

Ngoài ra, không gian lễ hội còn quy tụ nhiều “nguồn năng lượng sáng tạo” khác vô cùng ấn tượng với giới trẻ, trong đó có Gubbins Store. Gian hàng nhỏ nhưng nổi bật với các sản phẩm nhiều màu sắc, mang đậm dấu ấn của một Hà Nội trẻ trung, năng động và hiện đại. Càng về chiều tối, khi phố đi bộ lên đèn, không gian của Gubbins càng thu hút đông người ghé lại nhờ bảng màu bắt mắt và cách trưng bày sinh động.

Không gian trưng bày của Gubbins Store. Ảnh: @dinh.club

Bên cạnh đó, các gian hàng bán đồ thủ công như bao lì xì thiết kế riêng, đồ trang trí handmade, phụ kiện vải, tranh in hay những món quà nhỏ mang tinh thần lễ hội cũng khiến khách tham quan liên tục dừng chân. Nhiều người đi dọc hồ Hoàn Kiếm không khỏi thốt lên rằng, giữa trung tâm Thủ đô quen thuộc, không gian sáng tạo này mang lại cảm giác quá thú vị và mới mẻ, khiến việc dạo chơi cuối tuần trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Một số gian hàng thú vị khác cũng thu hút nhiều khách tham quan bởi các mặt hàng thiết kế vô cùng sáng tạo. Ảnh: @dinh.club

Giữa tiết trời lạnh đầu năm, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 mang đến một không gian vừa đủ sôi động, vừa đủ thư thả để tận hưởng. Không chỉ là nơi trưng bày và mua sắm, lễ hội còn là điểm hẹn để cảm nhận rõ tinh thần sáng tạo đang lan tỏa trong đời sống đô thị, nơi văn hóa, nghệ thuật và thiết kế được đưa ra khỏi không gian khép kín, hiện diện ngay giữa lòng Thủ đô.