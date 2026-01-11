Đi cà phê bị người lạ đổ nước vào laptop, nếu tôi tin lời trấn an "không sao đâu" thì giờ này đã phải ôm hận

Thói quen mang laptop ra quán cà phê từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống nhiều người trẻ bởi sự tiện lợi, thoải mái mà không gian này mang lại. Tuy nhiên, đằng sau những góc làm việc ấy luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường do đặc thù quán xá đông đúc, chật chội. Câu chuyện này xảy ra với tôi vào cuối tuần rồi chính là một bài học đắt giá, một lời cảnh tỉnh cho sự chủ quan mà tôi không bao giờ quên được.

Vị khách chọn một quán cà phê quen thuộc để tập trung chạy deadline nhưng gặp phải sự cố không mong muốn (Ảnh minh hoạ)

Hôm đó là một buổi chiều thứ bảy, tôi chọn một quán cà phê quen thuộc để tập trung chạy deadline. Vì là ngày nghỉ nên quán đông nghịt người, các bàn được kê san sát nhau để tối ưu diện tích khiến lối đi trở nên vô cùng hẹp. Khi tôi đang dán mắt vào màn hình, một vị khách nam đi ngang qua với chiếc balo to sụ trên vai đã quệt mạnh vào ly trà đào đầy đá trên bàn của tôi, khiến toàn bộ nước đổ ập trực tiếp lên toàn bộ bàn phím laptop.

Trong giây phút kinh hoàng đó, tim tôi như thắt lại, tay chân bủn rủn vì đây chính là chiếc máy tính chứa toàn bộ dữ liệu quan trọng nhất. Theo phản xạ, tôi vội vàng dốc ngược máy lên để nước chảy ra ngoài. Vị khách gây ra sự việc tỏ ra rất bối rối, anh nhanh chóng lấy khăn lau chùi lớp vỏ ngoài, kiểm tra thấy màn hình vẫn sáng rồi lên tiếng trấn an tôi rằng: “Chắc không sao đâu em, thấy khô ráo rồi, máy vẫn lên nguồn bình thường này.”

Vị khách gây ra sự việc tỏ ra rất bối rối, anh nhanh chóng lấy khăn lau chùi lớp vỏ ngoài. (Ảnh minh hoạ)

Thế nhưng, linh tính mách bảo rằng tôi không được phép chủ quan trước những lời xoa dịu đó. Tôi hiểu rằng đồ điện tử và nước là kẻ thù không đời trẻ trung. Thay vì chấp nhận lời xin lỗi và cho qua, tôi kiên quyết yêu cầu anh cùng tôi mang máy ra trung tâm sửa chữa để kiểm tra ngay lập tức. May mắn thay, vị khách đó cũng là người thiện chí nên đã đồng ý đi cùng tôi đến cửa hàng kỹ thuật gần nhất.

Tại đây, sau khi tháo máy, kỹ thuật viên thông báo nước đã ngấm sâu và bo mạch chủ (mainboard) và đang bám dính vào các linh kiện siêu nhỏ. Nếu tôi tin lời anh khách kia mang máy về thì chỉ vài tiếng nữa đường sẽ khô lại gây chập máy và hỏng hoàn toàn. Chi phí sửa chữa và vệ sinh chuyên sâu có thể lên đến hàng triệu.

Sau khi sửa máy xong, vị khách đi cùng tôi tỏ ra khá thận trọng. Anh yêu cầu được trao đổi kỹ lưỡng với họ sửa chữa để đảm bảo không bị báo thêm lỗi ảo, sau khi xác nhận đúng tình trạng, anh mới đồng ý thanh toán toàn bộ chi phí để khắc phục hậu quả. Cảm chiếc máy được cứu sống về mà tôi vẫn chưa hết hoàn hồn.

Câu chuyện của tôi có kết thúc khá êm đẹp, nhưng thực tế không phải lúc nào việc bồi thường cũng diễn ra suôn sẻ. Tôi chợt nhớ về vụ việc ồn ào tại Hà Nội cách đây không lâu, bé trai vô tình đổ nước và máy tính của một cô gái trong quán cà phê. Ban đầu, gia đình bé chỉ đồng ý trả 150.000 đồng tiền sấy máy, trong khi thực tế máy bị chập mạch với chi phí sữa lên đến 8 - 9 triệu đồng. Vụ việc căng thẳng đến mức phải đưa lên mạng xã hội và có sự can thiệp của cơ quan chức năng khi gia đình bé trai bị cộng đồng mạng làm phiền quá mức.

Từng có trường hợp ghi nhận bị người khác đổ nước vào laptop từng xôn xao MXH. (Ảnh minh hoạ)

Dù cuối cùng hai bên trong vụ việc đó đã thỏa thuận được mức bồi thường và hòa giải, nhưng nó để lại một bài học lớn về cách hành xử và sự hiểu biết về đồ điện tử. Những sự cố này là lời nhắc nhở rằng chúng ta đừng bao giờ tin vào vẻ ngoài khô ráo những thiết bị khi bị dính nước. Việc quyết liệt mang máy đi kiểm tra chuyên môn ngay từ đầu không chỉ bảo vệ tài sản cá nhân, mà còn là cơ sở rõ ràng nhất để các bên đạt được thỏa thuận bồi thường công bằng, tránh những tranh cãi pháp lý hay hiểu lầm không đáng có về sau.