Việt Nam chính thức soán ngôi Trung Quốc và Úc, lập kỷ lục đường bay đông bậc nhất thế giới

Danh sách thường niên về những tuyến bay nội địa được sử dụng nhiều nhất hành tinh vừa được công bố và Việt Nam tiếp tục có mặt với một cái tên quen thuộc: đường bay Hà Nội - TP.HCM. Đây là tuyến bay duy nhất của Việt Nam lọt vào top 100 toàn cầu, phản ánh rõ nhu cầu di chuyển rất lớn giữa hai trung tâm quan trọng bậc nhất cả nước.

Theo dữ liệu do công ty phân tích hàng không OAG tổng hợp từ lịch trình chuyến bay trong suốt 2025, tuyến Hà Nội - TP.HCM đạt khoảng 11 triệu ghế cung ứng, xếp thứ 4 trong danh sách các đường bay nội địa đông đúc nhất thế giới. Con số này cho thấy mật độ khai thác dày đặc và vai trò đặc biệt của tuyến bay được xem là “xương sống” của hàng không Việt Nam, nơi mỗi ngày có hàng trăm chuyến bay cất hạ cánh liên tục.

Tuyến Hà Nội - TP.HCM đạt khoảng 11 triệu ghế cung ứng, xếp thứ 4 trong danh sách các đường bay nội địa đông đúc nhất thế giới. Ảnh: NIA

Không chỉ giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng, tuyến Hà Nội - TP.HCM còn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với các năm trước. Năm 2025, có tới 6 hãng hàng không cùng tham gia khai thác, tạo nên mức độ cạnh tranh rất lớn. Nhờ đó, tần suất bay được duy trì ổn định, lựa chọn cho hành khách ngày càng đa dạng, trong khi giá vé trung bình có xu hướng giảm so với năm trước. Điều này khiến máy bay trở thành phương tiện quen thuộc không chỉ với doanh nhân còn với dân du lịch, thăm người thân hay học tập, làm việc.

Điều này khiến máy bay trở thành phương tiện quen thuộc không chỉ với doanh nhân còn với dân du lịch, thăm người thân hay học tập, làm việc. Ảnh: ACV

Bên cạnh đó, bảng xếp hạng năm nay cho thấy Châu Á - Thái Bình Dương đang là khu vực có nhiều chuyến bay nội địa nhất trong thị trường hàng không. Chín trong 10 tuyến bay bận rộn nhất thế giới đều nằm trong khu vực này. Dẫn đầu danh sách là đường bay Jeju - Seoul Gimpo của Hàn Quốc với hơn 14 triệu ghế được lên lịch, tiếp theo là các tuyến nội địa Nhật Bản giữa Sapporo và Tokyo Haneda, hay từ Tokyo đến Fukuoka. Ngoài châu Á - Thái Bình Dương, chỉ có duy nhất tuyến Jeddah - Riyadh của Saudi Arabia góp mặt trong top 10.

Có thể nói, việc tuyến Hà Nội - TP.HCM đứng chung bảng xếp hạng với những tuyến bay nổi tiếng của Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Đông cho thấy thị trường hàng không nội địa Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và ổn định.

10 tuyến bay bận rộn nhất năm 2025: Jeju International - Seoul Gimpo: 14,3 triệu

Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda: 12 triệu

Fukuoka - Tokyo Haneda: 11,4 triệu

Hà Nội - TP.HCM: 11 triệu

Jeddah - Riyadh: 9,8 triệu

Melbourne - Sydney: 8,9 triệu

Tokyo Haneda - Okinawa Naha: 8 triệu

Mumbai - Delhi: 7,6 triệu

Beijing - Shanghai Hongqiao: 7,4 triệu

Shanghai Hongqiao - Shenzhen: 7,1 triệu



