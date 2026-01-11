Điện Biên: Hơn 300.000 gốc anh đào khoe sắc rực rỡ giữa lòng hồ Pá Khoang

Ngay từ những ngày cuối tháng 12/2025, hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ thủy điện Pá Khoang (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) đã khoác lên mình chiếc áo hồng rực rỡ. Dù cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 20km, nơi được mệnh danh là “đảo hoa” này vẫn nườm nượp du khách đổ về thưởng ngoạn.

Lễ hội hoa anh đào 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11/1/2026 mang một ý nghĩa đặc biệt: Đây cũng là dịp mừng thượng thọ 80 tuổi của Tiến sĩ Trần Lệ – Giám đốc Công ty CP Hoa Anh đào, người được mệnh danh là “cha đẻ” đưa loài hoa này bén rễ tại Việt Nam. Dù sức khỏe đã yếu, TS. Trần Lệ vẫn vượt hơn 500km từ Hà Nội về lại Điện Biên để chứng kiến thành quả tâm huyết của mình.

"Mùa hoa năm nay đến sớm và đều hơn mọi năm. Với thời tiết thuận lợi, sắc hoa tinh khôi này sẽ kéo dài khoảng hai tháng, tạo điều kiện lý tưởng cho du khách du xuân", TS. Trần Lệ chia sẻ.

Câu chuyện về vườn hoa anh đào tại Điện Biên giống như một huyền thoại về sự giao thoa văn hóa. Cách đây 22 năm, TS. Trần Lệ đã mang 10 hạt giống giống Edohigan Sakura quý hiếm từ đảo Kyushu (Nhật Bản) về ươm mầm tại mảnh đất lịch sử này.

Chị Đỗ Nguyệt Anh, một du khách từ Hà Nội, hào hứng: "Tôi rất bất ngờ khi biết Điện Biên là một trong những nơi hoa anh đào nở sớm nhất thế giới. Trong khi tại Nhật Bản hoa thường nở sau Tết Nguyên đán, thì ở đây chúng ta đã có thể ngắm rừng hoa rực rỡ ngay từ đầu tháng Giêng".

Không chỉ mang lại vẻ đẹp cảnh quan, hoa anh đào đã thay đổi diện mạo kinh tế cho vùng đất Mường Phăng. Anh Cẩm Văn Trường, một người dân bản địa, cho biết du lịch cộng đồng và khám phá gắn liền với câu chuyện về 300.000 cây hoa anh đào đã giúp đời sống bà con khởi sắc rõ rệt.

Không dừng lại ở việc thưởng lãm sắc hoa, du khách đến với lễ hội còn được đắm mình trong không gian văn hóa đậm chất bản địa. Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, chia sẻ rằng đây là dịp quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng cùng nét kiến trúc nhà truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú.

Hiện nay, Điện Biên đang từng bước hiện thực hóa chiến lược trở thành "thủ phủ hoa anh đào" của cả nước với lộ trình bài bản: ngay đầu năm 2026 hoàn tất trồng 590 cây tại các điểm di tích và trục lộ chính; phấn đấu đạt 10.000 cây trong năm nay và phủ xanh các sườn đồi bằng 50.000 gốc anh đào trong giai đoạn 2026 – 2030.

Bà Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, khẳng định: "Với diện tích hiện tại 5ha đang bừng sáng sắc hồng, hồ Pá Khoang đã tạo thành điểm nhấn khác biệt hoàn toàn, thu hút du khách bởi sự kết hợp giữa thiên nhiên và dấu ấn lịch sử".

Điểm độc đáo của hành trình khám phá đảo hoa năm nay là việc ứng dụng công nghệ. Du khách có thể dùng smartphone quét mã QR trên thân cây để tra cứu thông tin về từng giống hoa.

Từ giữa rừng hoa rực rỡ, phóng tầm mắt về phía núi Pu Tó Cọ – nơi từng là đài quan sát trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm xưa – du khách có thể cảm nhận sâu sắc sức sống mãnh liệt của một vùng đất lịch sử đang chuyển mình mạnh mẽ trong sắc hoa hữu nghị Việt - Nhật.