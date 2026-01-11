Giới trẻ bắt trend chụp hình với áo dài tại các địa điểm cực "hot" ở TP Hồ Chí Minh

Ảnh: Thanh Sơn

Thời gian gần đây, các địa điểm có không gian độc đáo như Tu viện Khánh An rất có sức hút với giới trẻ. Với kiến trúc Á Đông đặc trưng, mái ngói cong và tông màu trầm mặc, nơi đây được ví như phim trường cổ trang thu nhỏ giữa lòng thành phố.

Dù là ngày thường hay cuối tuần, Tu viện Khánh An đều có rất đông bạn trẻ tới chụp hình (Ảnh: Đỗ Linh)

Khu vực cầu nhỏ bắc qua hồ tại Tu viện Khánh An là điểm check-in được yêu thích nhất, để có những bức ảnh mang màu sắc hoài niệm, tách biệt với sự xô bồ phố thị. Tuy nhiên, vì lượng người đổ về quá đông vào dịp cuối tuần, nhiều người phải xếp hàng, căn góc thật khéo mới tránh được cảnh chen chúc trong khung hình.

Có mặt tại Tu viện Khánh An từ sáng sớm, bạn Minh Thư (20 tuổi, sinh viên) cho biết: "Mình và nhóm bạn đi sớm để bắt được ánh nắng đẹp và tránh cảnh đông đúc. Không gian ở đây rất cổ kính, cảm giác như chỉ cần đưa máy ảnh lên ở bất kỳ góc nào cũng có thể bắt được những khoảnh khắc rất thơ, rất tình mà không cần diễn quá nhiều".

Điểm chụp hình được yêu thích nhất tại Tu viện Khánh An (Ảnh: Thanh Sơn)

Đôi bạn trẻ chọn trang phục áo dài để có những bức hình ăn ý, nổi bật với khung cảnh (Ảnh: Thanh Sơn)

Bên cạnh phong cách "nàng thơ" vốn thịnh hành, năm nay, nhiều bạn trẻ lại chọn các khách sạn 5 sao nổi tiếng, vừa thưởng thức trà chiều, vừa đầu tư chụp hình với sự hỗ trợ của ekip.

Thanh Thảo (22 tuổi) chia sẻ: "Riêng tiền thuê trang phục, phụ kiện ngọc trai và makeup đã ngót nghét 1,5 triệu đồng. Đó là chưa kể chi phí đặt bàn tiệc trà khoảng 800.000 đồng nữa. Tuy hơi tốn kém nhưng mình thấy xứng đáng vì không gian rất đẹp, lên hình nhìn rất 'quyền lực' và lưu giữ được thanh xuân theo phong cách sang chảnh".

Các bạn trẻ sẵn sàng đầu tư để có được những bộ hình sang chảnh theo phong cách yêu thích (Ảnh: Đỗ Linh)

Những bộ hình đẹp, thể hiện sự giao thoa thú vị giữa trang phục áo dài truyền thống kín đáo và phong cách thưởng trà kiểu phương Tây sang trọng chính là điểm thu hút cốt lõi, khiến giới trẻ không ngại chi tiền mạnh tay cho trải nghiệm mới mẻ này.

Khu trung tâm thương mại nổi tiếng ở trung tâm TP Hồ Chí Minh Diamond Plaza luôn là điểm check-in "hot" bậc nhất mỗi dịp Lễ hội. Hiện mặt tiền trung tâm này ở góc đường Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn đã hoàn tất việc trang trí với loạt tiểu cảnh, màu sắc rất bắt mắt. Năm nay, không gian tại đây được thiết kế như một khu phố thu nhỏ, tái hiện không khí Tết 3 miền với sự xuất hiện đan xen của cả hoa đào thắm và hoa mai vàng.

Sắc đào thắm và mai vàng đã "nở rộ", thu hút đông đảo người dân tới chụp hình, lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng trang phục áo dài truyền thống (Ảnh: Đỗ Linh)

"Tiệm may" được yêu thích trước Diamond Plaza (Ảnh: Đỗ Linh)

Đặc biệt, các tiểu cảnh tái hiện tiệm may đo áo dài tân thời hay tiệm kim hoàn xưa cũ đang trở thành "góc sống ảo" đắt giá nhất. Những chi tiết hoài cổ này rất hợp với xu hướng áo dài vintage mà giới trẻ đang theo đuổi.

Dù chi phí đắt đỏ hay phải mất nhiều thời gian để có được vị trí chụp hình như ý, nhiều bạn trẻ vẫn không ngần ngại đầu tư. Với họ, một bộ ảnh Tết đẹp, hợp 'trend', độc đáo, sáng tạo không chỉ là để lưu giữ thanh xuân mà còn là cách thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính riêng biệt trên mạng xã hội.