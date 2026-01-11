Những nhà hàng chay còn đẹp hơn studio: Giới trẻ tấm tắc khen ngon, đến cả Michelin cũng gọi tên

Với nhiều người, ăn chay không còn là câu chuyện tôn giáo hay những ngày rằm, mùng một, mà là một lựa chọn chủ động để sống lành mạnh hơn, nhẹ nhàng hơn và có ý thức hơn với môi trường. Cũng từ đó, ăn chay dần trở thành một xu hướng mang màu sắc lifestyle rõ rệt, nơi người trẻ tìm thấy sự đồng điệu trong cách ăn uống và tận hưởng cuộc sống.

Cùng với đó, các quán ăn chay xuất hiện như một cách gọi vui nhưng rất đúng tinh thần: ăn chay không còn là chuyện ăn cho xong, mà là đi ăn cùng nhau, trải nghiệm không gian, trò chuyện và kết nối. Những buổi ăn chay có thể là nơi tụ họp bạn bè cuối tuần, một bữa hẹn hò nhẹ nhàng hay đơn giản là khoảng thời gian chậm lại sau những ngày bận rộn. Các quán ăn chay vì thế cũng đa dạng hơn, từ hiện đại, trẻ trung đến yên tĩnh, thiền vị, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của giới trẻ ngày nay.

Các hàng quán bán đồ chay có các món ăn, phong cách hiện đại

Để việc ăn chay hợp gu giới trẻ hơn, mang phong cách trẻ trung hơn thì Pi Vegetarian Bistro là cái tên tiêu biểu. Đúng tinh thần mà Pi the đuổi, ăn chay tại đây không hề phức tạp hay nặng nề, mà được xem như một lối sống hiện đại và lành mạnh. Thực đơn của Pi Bistro khá phong phú, từ các món ăn Việt Nam quen thuộc như phở chay, bánh xèo chay, gỏi cuốn đến những món biến tấu sáng tạo từ nấm, rau củ theo phong cách fusion. Hoặc các món như Pizza, cà ri, pasta cũng được phục vụ theo kiểu chay để phù hợp với gu ăn uống của nhiều thực khách. Món ăn được nấu vừa miệng, dễ ăn, phù hợp với cả những người vừa gia nhập phong cách ăn chay lẫn những người ăn chay lâu năm.

Thực đơn của Pi Bistro khá phong phú, từ các món ăn Việt Nam đến những món biến tấu sáng tạo từ nấm, rau củ theo phong cách fusion

Không gian Pi Bistro mang hơi thở hiện đại, thoáng đãng nhiều ánh sáng và cây xanh, rất đúng gu giới trẻ nhưng cũng khá yên tĩnh phù hợp với tinh thần ăn chay. Đây là kiểu quán có thể đi ăn trưa nhẹ nhàng, rủ bạn bè cuối tuần hay dẫn người chưa từng đi ăn chay đến thử mà không lo bị “ngợp”. Bên cạnh đó, các loại nước ép, smoothie và đồ uống thanh mát cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm ăn chay theo hướng năng động, tích cực.

Cùng nhóm này có Xe Chỉ, một không gian quán cà phê có phục vụ các món ăn chay mang phong cách hiện đại, tối giản, phù hợp với giới trẻ thành thị. Xe Chỉ thường được chọn làm nơi tụ họp, trò chuyện dài lâu bởi không gian thoải mái, menu chay dễ tiếp cận. Tại đây có hai món chính là Mì Ramen Chay và Mì Ý Xe Chỉ, tuy ít món nhưng lại rất hợp gu nhiều bạn trẻ. Ngoài ra, không gian còn phù hợp với sở thích hay check-in của giới trẻ bởi phong cách trang trí rất hiện đại. Những quán như Pi hay Xe Chỉ chính là hiện diện rõ nét cho xu hướng ăn chay hiện đại của giới trẻ.

Xe Chỉ thường được chọn làm nơi tụ họp, trò chuyện dài lâu bởi không gian thoải mái, menu chay dễ tiếp cận

Pi Vegetarian Bistro Địa chỉ: L3, 187/15 Điện Biên Phủ, TP.HCM. Thời gian: 10h - 22h. Giá tham khảo: Từ 70.000 - 350.000.

Xe Chỉ Địa chỉ: 14, Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội. Thời gian: 9h - 21h. Giá tham khảo: 89.000 - 99.000.

Khi ăn chay như một phần của bữa cơm nhà

Nếu các quán ăn chay hiện đại hướng đến sự sôi động thì Hum Dining lại chinh phục thực khách bằng cảm giác ấm áp, gần gũi. Nhiều người ví Hum Dining như một bữa cơm nhà được nấu kỹ lưỡng và chăm chút hơn. Món ăn tại đây giữ trọn hương vị tự nhiên của rau củ, nấm và thảo mộc, nêm nếm vừa phải, thanh nhẹ nhưng đủ chiều sâu.

Nhiều người ví Hum Dining như một bữa cơm nhà được nấu kỹ lưỡng và chăm chút hơn

Không gian của Hum yên tĩnh, phong cách trang trí ấm cúng, tạo cảm giác dễ chịu ngay từ khi bước vào. Đây là nơi phù hợp cho những buổi gặp gỡ thân mật, những bữa ăn gia đình hoặc các cuộc hẹn cần sự riêng tư. Ăn chay tại Hum không mang cảm giác thử nghiệm mà giống như quay về một thói quen ăn uống lành mạnh, bền vững. Điều đó đã được minh chứng bởi 3 năm liền được vinh danh tại hạng mục Bib Gourmand của Michelin.

Bên cạnh đó, Gawa cũng là một địa chỉ được nhiều người yêu thích nhờ không gian yên tĩnh và nhẹ nhàng. Gawa thường được lựa chọn cho những buổi hẹn hò hoặc những lúc muốn tìm một nơi đủ riêng để trò chuyện. Mọi thứ ở đây đều chậm rãi, từ không gian đến cách thưởng thức các món ăn, tạo nên một trải nghiệm ăn chay mang tính cảm xúc rõ rệt.

Hum Dining Địa chỉ: Hum Signature 32, Võ Văn Tần, P.Xuân Hòa

Hum Lounge 34, Võ Văn Tần, P.Xuân Hòa

Hum Garden 32, Đ.10, P.An Khánh Thời gian: 10h - 22h. Giá tham khảo: 80.000 - 200.000. Gawa Địa chỉ: 15C, Vọng Đức, Hà Nội. Thời gian: 8h - 21h. Giá tham khảo: 75.000 - 150.000

Không gian ăn chay mang đến cảm giác an yên, thư thái

Một nhánh khách của các quán chay được giới trẻ tìm đến ngày càng nhiều là những không gian mang cảm giác an yên, tĩnh lại. Nhoàn Cafe and Vegetarian Restaurant phục vụ các món Việt chay quen thuộc như phở, cơm chay, hủ tiếu, canh rau củ, được nấu thanh đạm và dễ ăn, phù hợp cho nhiều đối tượng. Đặc biệt là quán kết hợp với phục vụ cà phê nên không gian khá thoáng, giới trẻ chắc hẳn cũng sẽ yêu thích.

Nhoàn Cafe and Vegetarian Restaurant phục vụ các món Việt chay quen thuộc như phở, cơm chay, hủ tiếu, canh rau củ, được nấu thanh đạm và dễ ăn

Du Yên Vegetarian lại ghi điểm nhờ không gian nhẹ nhàng, thư thái đúng như tên gọi. C ác món ăn tại Du Yên hướng đến sự thanh đạm, ngon miệng, phù hợp cho những bữa ăn gia đình hoặc những ai muốn tìm đến một nơi yên tĩnh để dùng bữa. Đây là kiểu quán khiến thực khách cảm thấy dễ chịu và muốn quay lại nhiều lần.

Các món ăn tại Du Yên hướng đến sự thanh đạm, ngon miệng, phù hợp cho những bữa ăn gia đình hoặc những ai muốn tìm đến một nơi yên tĩnh để dùng bữa

Ngoài ra, Thiền Chay Viên Minh và Hỷ Lạc Vegetarian đại diện cho những không gian chay mang hơi hướng thiền vị rõ nét. Những quán này không chỉ phục vụ món ăn mà còn tạo ra một khoảng lặng giữa nhịp sống ồn ào, nơi thực khách có thể ăn chậm, nghĩ chậm và cảm nhận sự cân bằng từ bên trong.