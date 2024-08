Tiktoker “tiết lộ” món canh ăn chay giải nhiệt tháng 7 âm lịch: Hóa ra toàn nguyên liệu chống nắng tự nhiên, bổ sung collagen

Món canh giải nhiệt phù hợp để ăn chay được "bật mí"

Mỗi dịp tháng 7 âm lịch, ăn chay lại là chủ đề được nhiều người quan tâm. Nhất là trong những ngày nóng bức thế này, không gì tuyệt vời hơn là có thể ăn chay giải nhiệt, vừa lợi sức khỏe vừa mang ý nghĩa tâm linh.

Mới đây, Tiktoker H.C chia sẻ trên trang cá nhân cách làm món canh ăn chay vừa phù hợp tháng 7 âm lịch vừa giải nhiệt hiệu quả. Để làm món chay này, bạn cần những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm. Chúng bao gồm cà chua, giá đỗ, dứa, hành khô, gia vị, một chút nước xốt me hoặc vài quả sấu.

Với những nguyên liệu đơn giản này, bạn đem phi thơm hành, xào cà chua chín rồi cho dứa thái nhỏ vào đun nhừ, sau đó cho giá đỗ, gia vị vừa miệng và nước xốt me hoặc vài quả sấu cho đủ độ chua mong muốn. Vậy là xong, bạn đổ món canh để ăn chay này ra bát, sau đó ăn với cơm hoặc bún đều rất hợp.



Tiktoker H.C chia sẻ trong video, thực ra món ăn này thường có thêm thịt băm để ngon miệng, hấp dẫn hơn, có độ ngậy thích hợp.

Tuy nhiên, để phù hợp cho người ăn chay trong những ngày tháng 7 âm lịch, bạn có thể khéo léo bỏ thịt ra khỏi thực đơn. Món ăn sẽ tăng thêm độ thanh mát, chua ngọt hấp dẫn không ngờ. Vị chua ngọt của dứa, cà chua và sấu, me, đan xen với vị đậm đà của gia vị cho vào đem đến món ăn chay ngon khó cưỡng.

Chúng còn là những nguyên liệu giải nhiệt siêu hiệu quả. Theo BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại TP.HCM), cà chua, dứa, giá đỗ đều là những thực phẩm chứa nhiều nước, giảm viêm, giảm cảm giác nóng trong. Trong khi, me, sấu bổ sung thêm độ chua cho món ăn còn giúp thanh lọc cơ thể, giải độc gan, làm mát cơ thể trong ngày nóng bức.

Món canh ăn chay giải nhiệt chứa toàn nguyên liệu chống nắng tự nhiên, bổ sung collagen

Chuyên gia phân tích, cà chua giàu lycopene, một loại carotenoid có tác dụng chống lại tác động của tia UV, từ đó giúp bảo vệ da khỏi tác động xấu của ánh nắng mặt trời từ bên trong. Chúng cũng rất giàu vitamin C, giúp tăng sinh collagen cho làn da trẻ trung.

Dứa giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da chống lại tác hại của các gốc tự do, đồng thời kích thích sản xuất collagen. Dứa còn chứa beta-carotene, một dạng tiền vitamin A, có thể giúp cải thiện sức đề kháng của da trước sự nguy hại từ ánh nắng mặt trời.

Giá đỗ chứa một lượng đáng kể isoflavon. Chúng cũng rất giàu vitamin C, giúp tăng cường tổng hợp collagen, làm tăng độ đàn hồi và giảm thiểu nếp nhăn trên da. Bổ sung thêm sấu, me, những loại gia vị tạo độ chua dịu cho món ăn, rất giàu vitamin C, giúp chống nắng từ bên trong và tăng collagen cho da hiệu quả.

Kết hợp những thành phần này, chúng ta có món canh ăn chay giải nhiệt lại bổ sung chất chống nắng tự nhiên, dưỡng da khỏe mạnh từ sâu bên trong và tăng cường collagen, cho da trẻ trung.

Món ăn rất tốt cho sức khỏe nhưng chuyên gia cũng khuyến cáo không nên quá lạm dụng dầu mỡ để món ăn tăng hiệu quả giải nhiệt, lành mạnh hơn.