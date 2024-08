The Coffee House rút toàn bộ cửa hàng tại một thành phố khiến dân tình xôn xao

Vừa mới đây, dân tình trên mạng xã hội Threads không ngừng xôn xao về việc The Coffee House đang dần đóng cửa các chi nhánh ở một số nơi. Đáng nói, trong số đó, thương hiệu này đã hoàn toàn rút khỏi TP. Cần Thơ - nơi trước đó từng hoạt động rất nhộn nhịp.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: The Coffee House)

Từ năm 2018, The Coffee House đã bắt đầu đặt chân tới Cần Thơ và nhận được sự yêu thích của rất nhiều người dân nơi đây, đặc biệt là các bạn trẻ. Số chi nhánh cũng dần tăng lên. Những chi nhánh như The Coffee House trên đường Nguyễn Văn Cừ, đường 3 Tháng 2, đường Hoà Bình... ở TP. Cần Thơ từng có những thời điểm rất nhộn nhịp, tấp nập khách ra vào.



Tuy nhiên hiện tại, truy cập vào trang web của The Coffee House, dễ thấy rằng hiện tại thương hiệu này đã không còn bất kì chi nhánh nào hoạt động tại Cần Thơ. Điều này khiến cho nhiều cư dân mạng cảm thấy rất bất ngờ và tò mò về lý do.

The Coffee House chi nhánh đường Hoà Bình, Cần Thơ (Ảnh: The Coffee House)

Liên hệ tới hotline của The Coffee House, người đại diện cho biết toàn bộ các cửa hàng tại Cần Thơ đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, khi hỏi về lý do, người này không cung cấp gì thêm.

Hiện tại, thông tin này đang khiến cho các cư dân mạng khá bất ngờ và hoang mang, tiếc nuối vì các khách quen ở Cần Thơ không còn được uống The Coffee House nữa.

Hình ảnh tại một chi nhánh The Coffee House tại Cần Thơ từng hoạt động trước đó (Nguồn: FB)

Dù vậy, ở nhiều tỉnh thành khác như TP.HCM hay Hà Nội, The Coffee House vẫn hoạt động bình thường. Thế nên các tín đồ của The Coffee House hay các vị khách muốn thưởng thức hương vị của The Coffee House cũng đừng quá lo lắng.

Được biết, tổng số cửa hàng của The Coffee House trên toàn quốc hiện tại vẫn có tới 117 chi nhánh đang hoạt động, phủ rộng từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hoà), TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương...