Hòn Yến cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 20 km. Từ Quốc lộ 1A du khách đi thẳng về hướng Bắc, đến ngã ba Phú Điềm, rẽ phải theo đường về làng Nhơn Hội. Hoặc xuất phát từ đường Lê Duẩn, đi theo cung đường ven biển, qua các xã An Phú, An Chấn, An Mỹ để đến với Chợ Yến. Ảnh: Google Maps.