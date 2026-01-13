Phương Mỹ Chi và cú bắt tay đậm màu sắc Nam Bộ, mang đặc sản miền Tây đến gần giới trẻ

Phương Mỹ Chi và cú bắt tay đậm màu sắc Nam Bộ

Nhắc đến Phương Mỹ Chi, khán giả thường nhớ đến hình ảnh một nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ dân ca, gắn bó với những làn điệu quen thuộc của miền sông nước. Không còn đóng khung trong hình ảnh dân ca quen thuộc, nữ ca sĩ ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong cách kể câu chuyện văn hóa. Vẫn là chất Nam Bộ nhưng được đặt trong nhịp sống hiện đại, gần hơn với đời sống của người trẻ.

Hủ tiếu Cung Đình ngày gần hơn với đời sống của người trẻ.

Ở một chiều tương tự, Hủ Tiếu Cung Đình chọn hủ tiếu, món ăn quen thuộc của miền Tây Nam Bộ làm trung tâm cho câu chuyện thương hiệu. Hủ tiếu gắn với chợ sớm, quán ven đường, với nhịp sống chậm rãi và sự hào sảng đặc trưng của vùng sông nước. Khi hai hình ảnh này gặp nhau, sự đồng điệu đến từ tình yêu văn hóa và mong muốn lan tỏa những điều quen thuộc theo cách phù hợp với thế hệ trẻ.

Phương Mỹ Chi đại diện cho thế hệ trẻ đang tìm cách kết nối với văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ của mình. Hủ Tiếu Cung Đình mang theo câu chuyện ẩm thực quen thuộc được đặt vào nhịp sống hiện đại. Cả hai gặp nhau ở điểm chung là giữ lại bản sắc nhưng không đứng ngoài dòng chảy của người trẻ hôm nay.

Sự đồng hành này không cần quá nhiều lời giải thích. Khi một nghệ sĩ trẻ mang tinh thần Nam Bộ xuất hiện cùng một thương hiệu hủ tiếu miền Tây, câu chuyện về văn hóa, ẩm thực và thế hệ mới được mở ra theo cách tự nhiên, gần gũi và dễ tiếp cận hơn.

Mới đây nhất, trong TVC giới thiệu Hủ Tiếu Cung Đình Tô Đặc Biệt, Phương Mỹ Chi xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, mộc mạc, gợi nhớ đến không khí quen thuộc của miền Tây Nam Bộ. Không quá cầu kỳ về tạo hình, không tạo cảm giác xa cách, hình ảnh của cô trong TVC tập trung vào sự thân thiện và cảm xúc đời thường.

Sự đồng hành giữa Phương Mỹ Chi và Hủ Tiếu Cung Đình mở ra một cách tiếp cận mới với ẩm thực truyền thống.

Cách thể hiện này giúp thông điệp sản phẩm trở nên dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ. Thay vì kể câu chuyện bằng những lời giới thiệu khô cứng, TVC chọn lối kể nhẹ nhàng, để hương vị và cảm xúc dẫn dắt. Từ đó, hình ảnh hủ tiếu Nam Bộ hiện lên như một phần quen thuộc của đời sống, đủ gần để ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó.

Hủ Tiếu Cung Đình Tô Đặc Biệt và những điểm nhấn đặc biệt không thể bỏ lỡ

Bên cạnh câu chuyện thương hiệu và đại sứ, Hủ Tiếu Cung Đình Tô Đặc Biệt gây chú ý nhờ những yếu tố cụ thể trong sản phẩm. Sợi hủ tiếu được bổ sung gạo ST25 đặc sản Sóc Trăng. Loại gạo gắn với vùng đất Nam Bộ, nhiều năm liền được vinh danh ngon nhất thế giới này mang đến độ dẻo dai đặc trưng cho sợi hủ tiếu. Đây là chi tiết nhỏ nhưng tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm ăn uống.

Sợi hủ tiếu được bổ sung gạo ST25 đặc sản Sóc Trăng.

Tinh thần của một bát hủ tiếu thường được thể hiện rõ ràng nhất qua nước dùng. Hủ Tiếu Cung Đình thể hiện sự trân trọng hương vị truyền thống qua gói xốt cô đặc được nghiên cứu kỹ lưỡng chuẩn khẩu vị Tây Nam Bộ. Khi pha chế, gói xốt cho vị nước dùng đậm đà vị ngọt thơm của hải sản và xương hầm, bùng vị ớt tiêu cay và sa tế tỏi phi hấp dẫn.

Hủ Tiếu Cung Đình mang theo câu chuyện ẩm thực quen thuộc được đặt vào nhịp sống hiện đại.

Trọng lượng tô 85 gram được xem là điểm cộng lớn, mang lại cảm giác một bữa ăn trọn vẹn hơn so với nhiều sản phẩm cùng phân khúc. Với giới trẻ, đặc biệt là những người thường xuyên bận rộn, một tô hủ tiếu đủ no, đủ ngon là yếu tố quan trọng để lựa chọn cho bữa ăn nhanh.

Hủ Tiếu Cung Đình Tô Đặc Biệt mang đến ba lựa chọn hương vị gồm Hủ Tiếu Nam Vang, Hủ Tiếu Sườn Heo và Hủ Tiếu Bò Kho. Đây đều là những hương vị quen thuộc với người Việt, đặc biệt là với những ai từng gắn bó với ẩm thực miền Tây.

Hủ tiếu Cung Đình với ba hương vị thơm ngon hấp dẫn

Sự đa dạng này giúp sản phẩm phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có thể là bữa ăn nhanh trong giờ nghỉ trưa, một bữa tối gọn nhẹ sau ngày dài, hoặc đơn giản là lựa chọn khi muốn tìm lại cảm giác quen thuộc trong những ngày bận rộn. Với giới trẻ, việc có nhiều lựa chọn giúp trải nghiệm ăn uống trở nên linh hoạt và bớt nhàm chán.

Thương hiệu Cung Đình Foods đứng sau thông điệp lan tỏa

Đằng sau sự xuất hiện của Hủ Tiếu Cung Đình là hành trình dài hơi của Cung Đình Foods trong việc theo đuổi câu chuyện ẩm thực Việt. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ăn liền liên tục thay đổi, thương hiệu chọn cho mình một hướng đi tương đối bền bỉ, lấy những món ăn quen thuộc của người Việt làm trung tâm thay vì chạy theo các xu hướng ngắn hạn.

Hủ Tiếu Cung Đình chọn hủ tiếu, món ăn quen thuộc của miền Tây Nam Bộ làm trung tâm cho câu chuyện thương hiệu.

Ngay từ những sản phẩm đầu tiên, Cung Đình Foods đã định hình cách tiếp cận dựa trên giá trị vùng miền. Phở Cung Đình trọn gói tinh hoa Phở Hà nội, còn Mì Cung Đình chắt lọc tinh hoa ẩm thực vào 7 vị sản phẩm. Mỗi lựa chọn đều mang theo câu chuyện riêng, phản ánh quan điểm phát triển gắn với văn hóa ẩm thực bản địa.

Khi đưa hủ tiếu Nam Bộ vào danh mục sản phẩm, Cung Đình Foods tiếp tục mở rộng hành trình đó về phía miền sông nước. Hủ tiếu vốn là món ăn gắn liền với đời sống thường nhật, từ chợ sớm đến quán ven đường, từ bữa ăn gia đình đến những khoảnh khắc rất đời. Việc chuyển tải món ăn này sang hình thức ăn liền đặt ra nhiều thách thức, từ việc giữ được sợi hủ tiếu đúng chất đến nước dùng đủ đậm để gợi nhớ hương vị quen. Chính những thách thức ấy cho thấy nỗ lực của thương hiệu trong việc dung hòa giữa tiện lợi và bản sắc.

Qua thời gian, Cung Đình Foods dần hình thành một hệ sinh thái sản phẩm xoay quanh các món ăn truyền thống, mỗi sản phẩm không đứng riêng lẻ mà liên kết với nhau bằng một mạch câu chuyện chung về ẩm thực Việt. Ở đó, yếu tố tiện lợi được xem là phương tiện, còn giá trị văn hóa mới là nền tảng. Hành trình này giúp thương hiệu giữ được sự nhất quán trong cách kể chuyện, đồng thời tạo ra những sản phẩm đủ quen để người tiêu dùng tìm thấy cảm giác thân thuộc trong nhịp sống hiện đại.

Sự đồng hành giữa Phương Mỹ Chi và Hủ Tiếu Cung Đình mở ra một cách tiếp cận mới với ẩm thực truyền thống. Một đặc sản miền Tây được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi, trẻ trung, hủ tiếu không còn là câu chuyện của ký ức xa xôi mà trở thành một phần đời sống hiện tại của giới trẻ. Từ âm nhạc đến ẩm thực, những giá trị quen thuộc vẫn đang tìm được con đường riêng để tiếp tục lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.

