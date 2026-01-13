Khi "đi ăn chay" trở thành buổi hẹn hò sành điệu nhất của giới trẻ năm 2026

Trong vài năm trở lại đây, bản đồ hẹn hò của giới trẻ đang liên tục được mở rộng. Không còn gói gọn trong quán cà phê, rạp chiếu phim hay những bữa ăn sang trọng quen thuộc, nhiều người trẻ bắt đầu tìm đến những điểm hẹn mới mẻ hơn, nơi trải nghiệm và cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Và giữa làn sóng đó, quán chay đang dần trở thành một lựa chọn được gọi tên nhiều hơn bao giờ hết.

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những video ghi lại cảnh các bạn trẻ cùng nhau đi ăn chay, vừa thưởng thức món ăn, vừa giới thiệu không gian quán theo cách rất nhẹ nhàng và gần gũi. Từ TikTok đến Instagram Reels, những hashtag liên quan đến ăn chay, plant-based hay vegan date liên tục xuất hiện, biến các quán chay thành background quen thuộc cho những buổi hẹn hò hiện đại.

Giới trẻ ngày nay càng thích ăn đồ chay

Xu hướng này cũng được nhiều blogger trẻ nhiệt tình lăng xê, họ liên tục gợi ý nhiều quán ăn chay có phong cách hiện đại, món ăn đa dạng, khiến những buổi ăn chay không còn là những món ăn toàn rau. Như trong video mới nhất của blogger Jayni, cô nàng đã đi ăn chay cùng với nhóm bạn 3 người và gọi liên tục 10 món chay để thưởng thức. Nữ blogger chia sẻ, các món chay giờ đây đã được biết tấu đa dạng như sushi, pizza phiên bản chay đồng thời cũng có các món ăn rất lạ miệng và khá hợp gu của cô nàng.

Jayni cùng nhóm bạn đến một nhà hàng chay

Điều khiến xu hướng này lan rộng không chỉ nằm ở món ăn, mà còn ở sự thay đổi rõ rệt trong diện mạo của các quán chay. Không còn gói gọn trong cảm giác thiền định hay không gian trầm lắng quen thuộc, nhiều quán chay hiện nay được thiết kế theo đa dạng phong cách: từ hiện đại, tối giản, mang hơi hướng lifestyle cho đến những không gian yên tĩnh, ấm cúng phù hợp để trò chuyện. Chính sự linh hoạt này khiến quán chay dần trở thành điểm hẹn lý tưởng cho giới trẻ, nơi vừa đủ riêng tư, vừa đủ “có gu”, dễ phù hợp với nhiều kiểu hẹn hò khác nhau, từ lần gặp đầu tiên đến những buổi đi cùng người thân quen.

Các món chay ngày càng được chế biến đa dạng. Ảnh: Nhoàn Cafe and Vegetarian Restaurant

Bên cạnh đó, việc rủ nhau đi ăn chay còn phản ánh một sự thay đổi trong cách giới trẻ nhìn nhận về lối sống. Ăn chay không còn là lựa chọn mang tính cá nhân hay tạm thời, mà dần gắn với những giá trị như sống lành mạnh, quan tâm đến môi trường và sức khỏe tinh thần.

Điều này được thể hiện rõ nét bởi blogger Hồ Ánh Trinh, cô từng chia sẻ mình là khách quen của một nhà hàng chay. Nữ blogger ăn nhiều đến nỗi nhân viên quen mặt và cô còn gợi ý món bánh mì pate chay rất đáng để thử. Cô thường hay ghé quán với bạn bè và một điều thú vị rằng mỗi lần Hồ Ánh Trinh dẫn người bạn nào đến thì họ đều khen các món ăn của quán rất ngon.

Hồ Ánh Trinh chia sẻ cô là khách quen của một tiệm chay ở TP.HCM

Không nằm ngoài xu hướng, một blogger Christine Luu đã thể hiện niềm yêu thích của mình với các món chay khi chia sẻ: “Mình quyết tâm tìm hết mọi quán chay của Sài Gòn” bởi cô rất yêu thích rau củ và phong cách thiền định, yên tĩnh của các món chay.

Các mỹ nhân Việt ngày nay cũng ngày càng chuộng ăn chay như một phần của lối sống hiện đại, thay vì xem đây là lựa chọn mang tính tạm thời hay ép buộc. Từ những influencer có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như Amandine Thùy Trinh, Naomi Roestel Huỳnh, Shushu Lê cho đến các gương mặt trong làng giải trí như Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng hay ca sĩ Emily Nguyễn, ăn chay được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau: có người duy trì ăn chay trường nhiều năm, có người linh hoạt kết hợp chay và mặn, nhưng đều hướng đến sự cân bằng và phù hợp với nhịp sống cá nhân. Thông qua những chia sẻ đời thường về bữa ăn và thói quen sinh hoạt, các mỹ nhân này góp phần định hình hình ảnh ăn chay như một lựa chọn gần gũi, dễ áp dụng và ngày càng phổ biến trong đời sống của giới trẻ.

Amandine Thuỳ Trinh ăn món chay mặn kết hợp

Emily cũng từng đăng tải hình ảnh đi ăn chay trên mạng xã hội

Naomi lựa chọn chế độ ăn thuần thực vật trong nhiều năm

Không chỉ lan tỏa trong cộng đồng giới trẻ trong nước, xu hướng đi ăn chay còn mở rộng ra nhóm du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Trên các nền tảng mạng xã hội, ngày càng nhiều khách nước ngoài chia sẻ video và hình ảnh ghi lại trải nghiệm lựa chọn quán chay trong hành trình du lịch của mình, từ các quán nhỏ trong phố đến những không gian được thiết kế chỉn chu tại các thành phố lớn.

Một cặp đôi người nước ngoài đến Việt Nam để ăn món chay. Ảnh: comet.haylz

Đáng chú ý, không ít người còn sẵn sàng thực hiện các video review, chấm điểm từng địa điểm dựa trên hương vị món ăn, mức giá, cách phục vụ và không gian, coi đây như một phần không thể thiếu trong trải nghiệm khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam. Như đánh giá của một nữ du khách khi cô đã ghi lại những bữa ăn chay của mình tại TP.HCM và chấm điểm cũng như ghi chú vài dòng đánh giá ngắn. Những nội dung này vô tình góp phần đưa các quán chay Việt Nam tiếp cận rộng rãi hơn với cộng đồng du lịch quốc tế, đồng thời định hình hình ảnh ăn chay như một lựa chọn phổ biến, dễ tiếp cận khi du lịch tại Việt Nam.

Nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam và trải nghiệm các nhà hàng chay. Ảnh: Alex Kate Farley-Wood

Từ những video chia sẻ trải nghiệm đời thường trên mạng xã hội, quán chay đang dần được gọi tên như một địa điểm tụ họp mới của giới trẻ. Không chỉ dành cho các cặp đôi, đây còn là nơi bạn bè gặp gỡ, trò chuyện, tìm kiếm những khoảng dừng nhẹ nhàng giữa nhịp sống nhanh. Trong bức tranh đời sống và hẹn hò năm 2026, ăn chay không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà đang dần trở thành một điểm hẹn quen thuộc trong sinh hoạt của người trẻ.