Lý do gì khiến sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên sau hơn 1 tháng nữa phải đóng cửa?

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tiến độ triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Theo báo cáo, hệ thống đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được xây dựng trong giai đoạn 2003 - 2007 và hiện đã vượt quá tuổi thọ thiết kế. Kết quả kiểm định cho thấy kết cấu mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều dạng hư hỏng, khả năng chịu tải suy giảm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay.

Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã cho phép triển khai nhiều đợt duy tu, sửa chữa và khắc phục cục bộ nhằm duy trì hoạt động khai thác. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ mang tính tạm thời và chưa thể giải quyết triệt để tình trạng xuống cấp của hạ tầng sân bay.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Liên Khương là một phần trong điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các hạng mục chính gồm sửa chữa đường băng hiện hữu đã xuống cấp; nâng cấp hệ thống đường lăn; cải tạo hệ thống thoát nước; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng bệ móng cho các thiết bị chuyên dụng.

Cùng với việc nâng cấp kết cấu hạ tầng, hệ thống đèn hiệu và các trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay cũng sẽ được cải tạo đồng bộ do đã được khai thác liên tục trong nhiều năm. Sau khi hoàn thành thi công, sân bay sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn theo quy định trước khi chính thức đưa vào khai thác trở lại.

Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư hơn 966 tỷ đồng, trong đó bao gồm hạng mục xây mới đường băng dài 3.250m, rộng 45m, cùng hệ thống đường lăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Cùng với đó, ACV cũng dự kiến đầu tư khoảng 3.700 tỷ đồng để xây dựng nhà ga hành khách mới và các hạng mục phụ trợ, nhằm nâng công suất khai thác của sân bay lên hơn 5 triệu lượt khách mỗi năm sau năm 2030.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản ACV cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công dự án; các đơn vị thi công, tư vấn đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa công trình hàng không.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan đã báo cáo phương án tổ chức thi công và thống nhất đóng cửa sân bay từ ngày 4/3 để phục vụ thi công. Theo kế hoạch, thời gian thi công dự kiến kéo dài khoảng 4,5 tháng, với mục tiêu đến giữa tháng 8/2026 sẽ hoàn thành, mở cửa khai thác trở lại.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nằm tại huyện Đức Trọng (cũ), cách trung tâm Đà Lạt khoảng 28km. Sân bay được xây dựng từ năm 1933, nâng cấp vào năm 1956, và chính thức trở thành sân bay quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên từ tháng 6/2024.

Hiện nay, mỗi năm Liên Khương phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách, giữ vai trò là cửa ngõ hàng không quan trọng của tỉnh Lâm Đồng và toàn vùng Tây Nguyên, đóng góp lớn cho tăng trưởng du lịch Đà Lạt.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay Liên Khương sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4E, có khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350, với công suất khoảng 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn sau năm 2030, đường băng sẽ được kéo dài lên 3.600m, nâng tổng công suất toàn cảng lên khoảng 7 triệu hành khách mỗi năm.