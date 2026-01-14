Lãnh đạo Thái Lan thừa nhận một ngành thế mạnh đang thua Việt Nam

Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Thái Lan giảm 7,23% so với năm trước, còn gần 33 triệu lượt; doanh thu du lịch giảm 4,7%, xuống 1.530 tỷ baht. Dù vậy, ngành du lịch vẫn giữ vai trò quan trọng với kinh tế địa phương, từng đóng góp khoảng 17% GDP trước đại dịch Covid-19, theo Bangkok Post .

Giới quan sát cho rằng du lịch Thái Lan đang phụ thuộc quá nhiều vào các điểm đến truyền thống như đền chùa, cung điện và bãi biển, trong khi thiếu đổi mới để thu hút du khách quay trở lại.

Quyền Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Artthakorn Sirilatthayakorn thừa nhận nước này đã bỏ lỡ cơ hội trong việc phát triển các điểm đến mới, nhất là khi so sánh với Việt Nam - quốc gia đang liên tục tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách.

Theo ông Artthakorn, vẫn còn nhiều việc dang dở cần tiếp tục triển khai, trong đó có việc thu phí du khách. Chính sách này nên được thực hiện theo mô hình thí điểm, tương tự Phuket, nhằm chứng minh cách thức sử dụng nguồn thu.

Để cải thiện nguồn cung du lịch, trọng tâm cần đặt vào việc siết chặt tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp và củng cố niềm tin của du khách về an toàn và chất lượng dịch vụ.

Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận dấu mốc tăng trưởng ấn tượng khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 21,2 triệu lượt, tăng hơn 20,4% so với năm 2024. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Lượng khách và doanh thu du lịch tăng đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế.

Trong năm 2025, du khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 17,8 triệu lượt, chiếm 84,3% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 20,2% so với năm trước; khách đến bằng đường bộ đạt gần 3,1 triệu lượt, chiếm 14,4% và tăng 22,6%; khách đến bằng đường biển đạt 273,9 nghìn lượt, chiếm 1,3% và tăng 10,4%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, hoạt động thương mại và du lịch diễn ra sôi động. Việc lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức cao nhất từ trước đến nay đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2025 ước đạt 843,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 93,9 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2%.

Còn Tổ chức Du lịch thế giới Liên Hợp Quốc (UNWTO) nhận định Việt Nam hiện nằm trong nhóm các điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, cùng với Brazil, Ai Cập, Nhật Bản và Ethiopia. Lượng khách tại các thị trường này đều đã vượt mức trước đại dịch năm 2019.