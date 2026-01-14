Doanh thu 123.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines xác lập kỷ lục chưa từng có

Doanh thu, lợi nhuận lớn nhất lịch sử

Năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận kết quả tài chính cao nhất từ trước tới nay. Doanh thu hợp nhất đạt hơn 123 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 8.450 tỷ đồng, phản ánh rõ nét hiệu quả phục hồi và tối ưu hoạt động sau giai đoạn nhiều biến động của thị trường.

Cùng với đó, số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt 3.286 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, cho thấy đóng góp ngày càng rõ nét của Vietnam Airlines đối với nền kinh tế trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng.

Quy mô mở rộng mạng bay quốc tế lớn chưa từng có

Không chỉ tăng trưởng về tài chính, năm 2025 còn đánh dấu quy mô mở rộng mạng bay quốc tế lớn nhất trong lịch sử của Vietnam Airlines. Trong năm, Hãng đã mở mới và khai thác trở lại 14 đường bay quốc tế, kết nối Việt Nam với các thị trường trọng điểm tại châu Âu, Đông Bắc Á, Trung Đông và Đông Nam Á.

Việc mở rộng mạnh mẽ mạng bay quốc tế không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines trên thị trường toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và vai trò kết nối của Việt Nam trong chuỗi vận tải hàng không khu vực và quốc tế, phù hợp với định hướng hội nhập quốc tế sâu rộng theo tinh thần Nghị quyết 59.

Song song với mở rộng mạng bay, hoạt động khai thác của Vietnam Airlines trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng.

Cụ thể, tổng số chuyến bay đạt 156,3 nghìn chuyến, tăng 11,8% so với cùng kỳ; sản lượng vận chuyển hành khách đạt 25,64 triệu lượt, tăng 12,7% và sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 344 nghìn tấn, tăng 10% so với năm trước. Những con số này phản ánh khả năng điều hành linh hoạt, đảm bảo an toàn khai thác và tối ưu hiệu quả sử dụng đội tàu bay trong điều kiện thị trường còn nhiều thách thức.

Định nghĩa lại dịch vụ hàng không, hướng đến chuẩn 5 sao trước năm 2030

Bên cạnh các chỉ số tăng trưởng, năm 2025 cũng là giai đoạn Vietnam Airlines từng bước định nghĩa lại trải nghiệm dịch vụ hàng không, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn 5 sao trước năm 2030.

Trong năm, Hãng đã triển khai dịch vụ Internet trên máy bay, đẩy mạnh chuyển đổi khai thác và đồng bộ dịch vụ tại Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời áp dụng làm thủ tục sinh trắc học qua VNeID, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Vietnam Airlines cũng khai trương Check-in Lounge, ra mắt mùi hương thương hiệu “Nhã” nhằm tạo dấu ấn cảm xúc trong hành trình bay, đồng thời đưa vào hoạt động các Phòng khách Bông Sen mới tại Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ mặt đất theo tiêu chuẩn cao cấp.

Những kết quả toàn diện về quy mô, hiệu quả và chất lượng này cũng được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín. Vietnam Airlines được trao 30 giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực toàn diện của Tổng công ty trong phục hồi, nâng cao chất lượng dịch vụ và theo đuổi chiến lược phát triển bền vững.

Tối ưu hiệu quả khai thác, chuẩn bị dư địa tăng trưởng dài hạn

Bước sang năm 2026, Vietnam Airlines dự báo thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các đường bay đi, đến Việt Nam. Trên cơ sở đó, Tổng công ty dự kiến vận chuyển 29,07 triệu lượt hành khách, tăng 13,2% so với năm 2025 và đặt mục tiêu tăng 13% số ghế luân chuyển.

Đồng thời, Vietnam Airlines tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng tầm trải nghiệm khách hàng và cải thiện hiệu quả vận hành, hướng tới mục tiêu trở thành Hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030.

Với kết quả bứt phá trong năm 2025 và kế hoạch phát triển đầy tham vọng cho năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả khai thác và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong trung và dài hạn.